L'arte dei fiori protagonista a Calice Ligure: il 30 aprile inaugurerà la mostra "FlorArt in Calice"

Dal prossimo sabato 30 aprile e fino a domenica 8 maggio il museo della Casa del Console di Calice Ligure ospiterà un nuovo evento partner di Euroflora, la kermesse genovese tra le più note al mondo nel settore floreale, dove i fiori incontreranno l'arte contemporanea.

"FlorArt in Calice", evento organizzato dall’associazione “Calice Città della Musica” in collaborazione con EDFA Savona/Pietra Ligure e patrocinato da Regione Liguria e dal Comune calicese, è una mostra che ospiterà diverse composizioni floreali celebrando le opere della raccolta "Remo Pastori" proponendosi come una meravigliosa fusione e contrappunto di fiori e arte, nuova linfa artistica in uno spazio espositivo storico.

L'inaugurazione avverrà sabato 30 aprile a partire dalle 17.30 e vedrà tra i protagonisti i membri di #CosaVuoiCheTiLegga con una lettura di testi a tema floreale. Nella suggestiva cornice del giardino del museo di arte contemporanea già teatro di concerti e rappresentazioni teatrali, avranno luogo per tutta la durata, varie iniziative culturali a tema floreale: conferenze, laboratori per adulti e bambini, dimostrazioni floreali accompagnate da una passeggiata guidata nei dintorni per conoscere le erbe aromatiche ed una chiacchierata in lingua inglese davanti ad una tazza di té.

Ma la manifestazione, visitabile tutti i giorni dalle 15 alle 22.30 e anche su appuntamento, coinvolgerà tutto il paese dell'entroterra finalese: con presenze fiorite nelle strade, nelle vetrine dei negozi, nei dolci delle panetterie, nei piatti dei ristoranti, nei cocktail dei bar e nei gusti della storica gelateria. Così la possibilità ai visitatori di tornare a soddisfare, finalmente in presenza, tutti i sensi: vista, gusto, tatto, olfatto e persino l'udito con il concerto che chiuderà la manifestazione.