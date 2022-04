Punto nascita del Santa Corona, approvato l'odg della Lega in Consiglio regionale. Brunetto: "Necessario riaprirlo"

“Sebbene l’emergenza sanitaria per la pandemia da coronavirus, che ha stravolto le normali attività, non sia ancora conclusa, è fondamentale la ripresa della programmazione ordinaria della sanità ligure. In particolare, è necessario riaprire il Punto nascita presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. In tal senso, l’Assemblea legislativa della Liguria ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno della Lega che impegna il presidente e la giunta regionale ad attivarsi al fine di predisporre quanto necessario, tra cui un’adeguata copertura finanziaria, per riaprire questa struttura sanitaria nell’ospedale del Ponente ligure che, peraltro, copre una vasta parte del territorio tra Imperia e Savona, compreso l’entroterra”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto.

Nel documento presentato dal Carroccio si ricorda che l’Asl 2 il 4 novembre 2020 aveva disposto la chiusura temporanea del reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Santa Corona e il suo trasferimento presso il San Paolo di Savona mentre la Liguria sta vivendo una fase di grande criticità nell’assunzione di specialisti in ginecologia - ostetricia nel ponente ligure.

Nel dibattito sono intervenuti anche Ferruccio Sansa (Lista Sansa), Fabio Tosi (Mov5Stelle), Sergio Rossetti, Enrico Ioculano, Davide Natale, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello del gruppo Pd e il presidente della giunta con delega alla sanità Giovanni Toti.