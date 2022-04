Punto nascite del Santa Corona, Pd sornione in Consiglio regionale: "Bizzarro che la richiesta di riaprirlo provenga dai banchi della maggioranza"

“È bizzarro che un ordine del giorno che chiede la riapertura del punto nascite nell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure provenga dai banchi della maggioranza: dimostrazione che la gestione della sanità ligure è sempre meno condivisa e le carenze sempre più evidenti e indifendibili”, commenta il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello dopo la discussione in aula dell’ordine del giorno presentato dalla Lega.



“Il nostro voto - prosegue il consigliere - non poteva che essere favorevole, anche se sa di beffa nei confronti dei territori, che da anni chiedono la stessa cosa rimanendo però inascoltati. Toti dia seguito ad azioni concrete, basta slogan inutili e promesse il cui termine viene puntualmente procrastinato da ormai troppo tempo”.



“La Giunta sulla Sanità continua a non avere le idee chiare: il caso di Pietra Ligure è l’ennesima evidente mancanza di programmazione e rispetto dei territori”, interviene il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno Luca Garibaldi.



“Toti sfugge al confronto sia in aula che nelle realtà locali e riforma la sanità con comunicati stampa e proclami, mentre manca un reale piano sanitario. È assurdo - sottolinea il capogruppo - che si continui a montare e smontare la sanità pubblica sulla base di un Piano socio-sanitario scaduto nel 2019, ed è assurdo che non si apra una discussione complessiva di riforma, sui territori e in Consiglio Regionale”.