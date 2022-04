"Varazze Domani" bacchetta la giunta Pierfederici su pulizia, decoro e sicurezza: "Promesse elettorali non mantenute"

"Il gruppo di opposizione 'Varazze Domani' - si legge in una nota - ha svolto un ruolo di verifica puntuale e di stimolo propositivo nei confronti dell’attività amministrativa della nuova giunta comunale".

"La prima evidente considerazione e' che in questi mesi i principali temi che hanno caratterizzato la scorsa campagna elettorale come impegni elettorali di 'Essere Varazze' non hanno visto la luce. La pulizia, il decoro e la sicurezza che avrebbero dovuto essere subito migliorati e riorganizzati non rispondono alle necessità e alle esigenze di questa città. Inoltre, dopo la condivisa chiusura della discarica comunale della “Ramognina” non esiste ancora un progetto di post- gestione e riutilizzo strategico e sostenibile delle aree".

"Nonostante le grandi risorse finanziarie e l’elevata tassazione comunale (TARI e addizionale IRPEF applicata già a partire dai redditi di 10.000 euro) non sono stati al momento programmati investimenti per il sostegno all’economia ed al lavoro. Nessun aiuto né agevolazione è stata fornita alle imprese della nostra città, che continua a perdere attività economiche storiche rilevanti con sostanziale impoverimento delle energie imprenditoriali. Il settore turistico, tanto decantato ma al quale sono state sottratte altre risorse, non può vivere di seconde case prodotto esclusivo della fruibilità della nostra strategica posizione geografica".

"Non esiste traccia dei paventati progetti di riqualificazione del parco costiero di lungomare Europa e di valorizzazione del nostro entroterra (es. Museo Alpicella). Non si investe nell’accoglienza di qualità e nella valorizzazione delle nostre risorse paesaggistiche architettoniche e culturali. (Esempio Villa Cilea ), e rileviamo la scarsa progettualità rispetto all’utilizzo dei fondi del Pnrr".

"Varazze è troppo “costosa” rispetto ai servizi che offre, come testimonia la costante decrescita demografica e le difficoltà per le giovani coppie e per le famiglie che desiderano avere figli. Rispetto alle esigenze delle persone più fragili, anziani e disabili Varazze è sprovvista di un piano di abbattimento delle barriere architettoniche, come e' assente un piano della mobilità sostenibile" prosegue.