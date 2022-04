Alassio, al via i lavori di riqualificazione di Piazza Merlini a Moglio (FOTO)

Sono iniziati ieri i lavori di riqualificazione di Piazza Merlini a Moglio, affidati alla Ditta Silvano di Sanremo.

"L'intervento - spiega Rocco Invernizzi, Ass​essore ai Lavori Pubblici del Comune di Alassio - dl valore di circa 110mila euro, prevede una nuova pavimentazione in basole di pietra arenaria poste a correre, mentre la delimitazione dei posti auto sarà realizzata utilizzando una diversa posa delle basole. Nell'area circoscritta, adiacente al tornante, dove sono ubicati gli stalli per cicli e motocicli e l'isola ecologica, si ripristinerà il manto di asfalto correggendo le pendenze per la regimentazione delle acque bianche. Completerà l'intervento un apposito grigliato stradale per l'implementazione delle acque bianche".

Inizieranno lunedì 2 maggio, sempre a Moglio, anche i lavori di riqualificazione del parcheggio adiacente la Parrocchia di San Sebastiano.

"Il piano di calpestio dell’intera piazza - aggiunge Invernizzi - è infatti da tempo soggetto a degrado a causa dell’azione dell’apparato radicale dei pini marittimi, che nel tempo hanno causato un dissesto tale da inibire la sosta delle vetture in alcuni degli stalli e costituire vero e proprio pericolo al transito anche pedonale. Il progetto ha lo scopo di riqualificare l’intera piazza senza modificarne la conformazione né la destinazione d’uso, mediante scarifica delle disconnessioni, riempimento e livellamento della superficie con finitura in manto asfaltico".