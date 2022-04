Autostrade, dal 29 aprile chiusura notturna dell'allacciamento A10-A26 in direzione Savona

Lungo l'autostrada A10 Genova-Ventimiglia è prevista la chiusura del tratto 'Allacciamento A10/A26 — Allacciamento A26/A10 in direzione Savona', in modalità notturna: dalle ore 22:00 di venerdì 29 alle ore 6:00 di sabato 30 aprile; dalle ore 22:00 di sabato 30 aprile alle ore 6:00 di domenica 1° maggio; dalle ore 22:00 di domenica 1 alle ore 6:00 di lunedì 2 maggio; dalle ore 22:00 di venerdì 6 alle ore 6:00 di sabato 7 maggio; dalle ore 20:00 di sabato 7 alle ore 8:00 di domenica 7 maggio; dalle ore 22:00 di domenica 8 alle ore 6:00 di lunedì 8 maggio.

Aggiornamento della pianificazione dei lavori per quanto riguarda gli interventi di manutenzione della galleria "Madonna delle Grazie II".

Il traffico diretto verso Savona verrà deviato obbligatoriamente in A26 nord dove potrà uscire e rientrare alla stazione di Masone, in alternativa è possibile uscire alla stazione di Genova Pra' per rientrare alla stazione di Arenzano dopo aver percorso la SS1 Aurelia.