Autovelox rimossi sulla Sp29 del Cadibona: via all'attività di manutenzione

In molti si sono chiesti, soprattutto sui social, il motivo per cui fossero stati rimossi e soprattutto quando e se verranno riattivati.

Da qualche giorno sono stati tolti dalla Provincia gli autovelox presenti nelle strade provinciali per le classiche attività di manutenzione e gli automobilisti che percorrono i tratti, soprattutto sulla Sp29 del Cadibona, su Facebook si sono stupiti dell'operazione temendo che dopo essere stati riattivati ne vengano aggiunti altri.

La settimana scorsa Palazzo Nervi ha affidato il bando di gestione per il primo lotto alla Rti Maggioli Spa per il noleggio dei dispositivi e la gestione delle sanzioni e il secondo a Poste Italiane per il servizio di postalizzazione delle sanzioni. Ma non ci saranno novità, anche se gli autovelox previsti sono 9, ne rimarranno presenti e attivi sul territorio 7.

Tre sono attivi, a Maschio, Montemoro direzione Altare e nel viadotto Gazzana direzione Savona. Due invece quelli posizionati sulla Sp42 a Cosseria direzione Cengio e Carcare, uno sulla Sp60 a Toirano e sulla Sp6 ad Albenga.

Si era vociferata una nuova attivazione sulla Sp29 a Montemoro al km 146+200, direzione Savona e il secondo a Finale al km 42+500 direzione Colle del Melogno.

"Non c'è nessuna intenzione di installarli in questo momento, nessuna volontà, necessità e opportunità - aveva spiegato alla nostra redazione a gennaio il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri - Gli stessi sono stati inseriti nel bando per l'assegnazione della gestione dell'attività del servizio e sono previsti quindi nel piano nel caso in cui si dovesse procedere ad uno spostamento o rideterminazione, ma nessuna attivazione".