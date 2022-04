Calizzano, nuovo bando comunale per aiutare le famiglie

"Attivato un nuovo bando comunale per l'erogazione di contributi a sostegno delle spese per contratti di locazione e utenze domestiche dell'abitazione di residenza (energia elettrica, gas o altra forma di riscaldamento, acqua, Tari e spese condominiali)". Lo comunica in una nota il comune di Calizzano.

I requisiti, ossia la modalità di presentazione della domanda e documentazione richiesta, nonché il termine di scadenza, sono pubblicati su albo pretorio e sul sito del comune alla sezione "notizie".

Il modello è scaricabile dal sito istituzionale www.comunedicalizzano.it. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è stato fissato per le ore 12 del 27 maggio. Per informazioni contattare l'ufficio dei servizi sociali è disponibile al numero 019 7006922.