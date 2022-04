Consolidamento via Bertola a Vado, ordinanza della polizia locale per limitare la velocità a 30 km/h

Sono stati completati i lavori urgenti di consolidamento e ripristino della viabilità comunale di Via Bertola a Vado Ligure.

È pronta quindi a tornare a doppio senso di marcia la viabilità nel tratto dove si erano verificati i lavori avviati per via di un parziale cedimento del piano viario in corrispondenza del sottostante tombinamento del Rio Calcinara.

Sul posto è stata realizzata infatti una piastra in conglomerato cementizio armato, appoggiata sul piano stradale, con conseguente variazione del profilo plano-altimetrico della strada che però rende necessaria una riduzione del limite massimo di velocità nel tratto.

Con un'ordinanza il comandante della polizia locale Domenico Cerveno ha così disposto la disciplina temporanea della circolazione in Via Bertola, con particolare riferimento al tratto compreso tra l'intersezione con il ponte sul torrente Segno e la variante San Genesio e la nuova strada in sponda destra di accesso alle aree riqualificate ex Ocv.

"In prossimità del dosso realizzato nella zona sovrastante il tombinamento del Rio Calcinara, sono apposti il segnale stradale di pericolo 'dosso' e il segnale 'limite massimo di velocità 30 Km/h' posizionati a margine della carreggiata nelle seguenti posizioni: corsia di marcia con direzione mare-monti, subito a valle del ponte sul torrente Segno; direttrice di marcia monti-mare, in uscita dalla nuova strada in sponda destra del torrente Segno e sul tracciato temporaneo del tratto di Via Bertola parzialmente sovrastato dal viadotto S. Genesio dell'Aurelia-bis" viene spiegato nell'ordinanza.