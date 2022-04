Emissioni di polveri, la provincia diffida la ditta Cartiere Carrara di Ferrania

Emissioni convogliate di polveri provenienti dall'aspirazione della camera di equilibrio per rifili: la provincia di Savona diffida la ditta "Cartiere Carrara S.p.A." situata a Ferrania, frazione del comune di Cairo Montenotte, per la violazione dell'AIA.

Il provvedimento è stato emesso dopo un sopralluogo da parte di Arpal effettuato lo scorso 23 febbraio. Nel documento viene attestato che "durante il controllo non sono state riferite situazioni di pericolo per la salute pubblica e l’ambiente che costituiscono presupposto per l’adozione della contestuale sospensione dell’autorizzazione".

L'azienda dovrà eliminare, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della diffida, ogni possibile causa che ha originato il mancato rispetto di quanto disposto dall'AIA: in particolare provvedere all'adozione di un sistema (visivo, strumentale) in grado di rilevare il disservizio dell’impianto di abbattimento asservito all'emittente E17 (aspirazione camera di equilibrio per rifili), affinché possa essere messa in atto una preventiva procedura di sospensione dell’attività volta ad accertare nell'immediato eventuali malfunzionamenti. La ditta inoltre dovrà presentare alla provincia i dati di attivazione dell’emittente E17 nel periodo 2019-2021.

"Il mancato rispetto delle sopraccitate prescrizioni comporterà l’applicazione di eventuali ulteriori provvedimenti previsti all’art. 278 c.1 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii - si legge nella diffida - Inoltre, tale provvedimento, costituisce già un avvio del procedimento di sospensione dell'autorizzazione P.D. n. 1613/2021 nel caso di reiterato mancato rispetto delle prescrizioni vigenti e di quanto disposto dal presente provvedimento".