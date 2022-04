Savona, ripartono dopo la pandemia gli eventi della Consulta Studentesca: si comincia dal Priamar (FOTO e VIDEO)

Dopo due anni di pandemia la Consulta Provinciale Studentesca, organo istituzionale di rappresentanza istituito dal Ministero dell’Istruzione nel 1996, torna a organizzare i tre eventi che per anni ne hanno caratterizzato i lavori: quello culturale, quello sportivo e quello musicale.

Si parte, venerdì 29 aprile, dalle 9 alle 13.30, nella Sala della Sibilla del Priamar, con la cultura grazie a interventi di studenti ed esperti e con un contest multimediale sui contenitori storici di Savona. A maggio è la volta dello sport e a giugno della musica.

“Il rapporto con il mondo della scuola di ogni ordine e grado, nato con il Patto per la Scuola, che si sta consolidando ogni giorno di più - osserva il vicesindaco e assessore alle Politiche Scolastiche Elisa Di Padova - prosegue con il rapporto diretto con i suoi rappresentanti, i ragazzi, gli studenti. Dopo anni difficili di isolamento finalmente i nostri ragazzi possono tornare a progettare e a fare. Il Comune è al loro fianco, spalanca loro le porte: è l'unico modo per far sì che i ragazzi abbiano voglia di tornare a progettare il proprio futuro nella nostra città”.

“Come amministrazione - spiega, invece, l'assessore alla Cultura, Nicoletta Negro - abbiamo bisogno dello sguardo attento e a volte severo dei nostri ragazzi che vivono la città. I linguaggi multimediali del contest di venerdì 29 aprile, che sono propri di questa generazione, ci indicano anche la strada per comunicare le visioni culturali e le bellezze storiche della nostra città che spesso noi stessi sottovalutiamo”.

“Ripartire, all’inizio, non è stato facile - dice il presidente, Gabriele Dorati - ma la determinazione mostrata dai membri della Consulta e l'aiuto che abbiamo ricevuto dal Comune, dai professori referenti e dall'Ufficio Scolastico Provinciale e Regionale ha permesso di arrivare a realizzare gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno scolastico”.

Venerdì 29 aprile, dunque, alla Sala della Sibilla i membri della Consulta Provinciale Studentesca di Savona organizzano un evento che, spiega Dorati, “si prefigge l’obiettivo di avvicinare gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado alla cultura della nostra provincia concentrandosi in particolare sulla città di Savona”.

La giornata sarà aperta alla partecipazione degli studenti dell’intera provincia e prevede anche il contest sui crocevia culturali presenti nella città di Savona (principalmente Priamar, Palazzo Santa Chiara e Convento di San Giacomo) a cui gli studenti hanno partecipato attraverso fotografie, cortometraggi, contenuti multimediali.

I lavori verranno in seguito valutati da una giuria composta da Gabriele Cordì, vicepresidente dell’associazione “Amici del San Giacomo”, dall'assessore Negro e da Santino Nastasi, storico dell’arte ed ex docente, tra gli altri, del liceo Chiabrera di Savona.