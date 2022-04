Lacune nei ragazzi in tempi di pandemia: l'inglese tra le materie più critiche

La pandemia ha sicuramente inciso in modo significativo sull'apprendimento e sul rendimento scolastico dei più giovani e sono ormai diversi gli studi che lo dimostrano. A quanto pare, a subire le conseguenze delle restrizioni imposte per via del Covid sono stati soprattutto gli adolescenti. È infatti tra questi ragazzi che si registrano le maggiori lacune, che riguardano in modo particolare due materie: inglese e matematica. Se quest'ultima non stupisce in realtà ed è stata da sempre considerata una disciplina complessa per molti studenti, un discorso differente deve essere fatto per l'inglese. Parliamo infatti di una materia importantissima, che non ci si può permettere di sottovalutare e colmare le lacune è infatti una delle priorità per i ragazzi.

Colmare le lacune di inglese: è boom di iscrizioni alle scuole private

Non a caso, in questi ultimi anni si è assistito ad un vero e proprio boom di iscrizioni alle scuole di inglese a Genova così come nelle principali città italiane: prima conseguenza evidente dell'impatto della pandemia sull'apprendimento scolastico degli adolescenti. La buona notizia è che i corsi privati, extra scolastici dunque, sembrano funzionare e dare i loro frutti. Solo nell'ultimo anno sono stati parecchi i ragazzi che sono riusciti a recuperare e tornare in pari con il programma proprio grazie alla frequenza di lezioni private.

L'importanza di un modello didattico incentrato sulla pratica

Se andiamo a vedere l'impostazione della didattica nelle migliori scuole private di inglese come My English School, possiamo facilmente renderci conto che la pandemia ha inciso solo in parte sull'apprendimento della lingua da parte degli studenti. Quello che davvero manca nelle scuole pubbliche è un metodo che sia aggiornato e che non si basi più esclusivamente su lezioni di stampo accademico, in cui si illustrano le regole grammaticali e si trascura quasi completamente la conversazione.

Nelle scuole di inglese di alto livello come appunto My English School, il metodo didattico è completamente diverso e sono previste attività ispirate a situazioni e contesti di vita reale. Gli studenti, in queste lezioni, non imparano solamente le regole grammaticali ma si mettono alla prova sperimentando le proprie capacità di speaking e di comprensione. Solo in questo modo è possibile insegnare realmente l'inglese e consentire ai ragazzi di raggiungere una preparazione adeguata.

Insegnanti madrelingua: un dettaglio che fa la differenza

Un altro importante dettaglio che fa la differenza e che rende le migliori scuole di inglese private decisamente più efficaci è la presenza di insegnanti madrelingua, che parlano esclusivamente in inglese ai ragazzi e che riescono in tal modo ad insegnare la lingua a 360°. Apprendere seguendo un corso tenuto da un madrelingua è cosa ben diversa dall'ascoltare una lezione tradizionale, durante la quale un insegnante italiano spiega le regole che si possono trovare all'interno di qualsiasi manuale.

Possiamo dunque imputare alla pandemia le lacune dei ragazzi in una materia importante come l'inglese, ma solo in parte. La verità è che il sistema scolastico italiano non funziona come dovrebbe e che sotto diversi aspetti è rimasto ancorato ad una didattica di stampo tradizionale che oggi si sta rivelando inadeguata.