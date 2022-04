Il 30 aprile si chiude la mostra "Cento quadri per Albenga"

Sabato 30 aprile alle ore 11.30 presso l’ex asilo "Ester Siccardi" si terrà un grande evento a conclusione della mostra “Cento quadri per Albenga” dell’artista ingauno Sergio Giusto. Oltre alla presenza dell’artista, che avrà modo di raccontare ancora una volta le sue opere ai visitatori, ci sarà la musica Live di Davide Geddo e un piccolo rinfresco.

Afferma l’artista Sergio Giusto: "Sono molto soddisfatto del successo della mostra. Sono stati tantissimi gli amici che sono passati a salutarmi e a vedere i quadri attraverso i quali ho cercato di trasmettere non solo la bellezza della città, ma anche i miei sentimenti ed emozioni. Tanti poi i turisti e i visitatori che, anche grazie alla location ideale che ha messo a disposizione il Comune, hanno potuto scoprire la mostra e, con essa, alcuni angoli inaspettati della Città delle Torri. È stato piacevole ed emozionante venire a sapere che qualcuno, guardando le mie opere è andato a ricercare gli scorci che ho rappresentato in giro per Albenga scoprendola in tutti i suoi angoli, a volte sconosciuti, ma tutti estremamente suggestivi".

Aggiunge l’assessore agli eventi Marta Gaia: "Una mostra che ha coinvolto ed emozionato tutti i visitatori. Sergio Giusto ha omaggiato la città di questa grande occasione di cultura al chiostro Ester Siccardi riponendo, inoltre, una particolare attenzione alla solidarietà. Iil ricavato della vendita dei libretti della mostra e di una sua opera realizzata “in diretta” davanti al pubblico il giorno dopo l’inaugurazione della mostra sarà devoluto, infatti, alla Croce Bianca di Albenga".

Il sindaco Riccardo Tomatis conclude: "La mostra Centro Quadri per Albenga ha riscosso un grande successo ed è stata molto apprezzata sia dai cittadini che attraverso i quadri di Sergio Giusto hanno potuto riscoprire alcuni scorci e angoli della nostra bella Albenga magari meno apprezzati, che da parte dei turisti e visitatori. Un ringraziamento particolare va a Sergio che ha saputo offrire uno sguardo nuovo sulla città".