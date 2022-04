Esposizione benefica per il gruppo "Albenga Modellismo": il ricavato della mostra dei plastici ferroviari all’Adso

Il gruppo "Albenga Modellismo" in collaborazione col comune e il DLF donerà all’Adso (Associazione Down Savona Onlus) il ricavato dell'esposizione di due plastici ferroviari e del diorama della stazione di Albenga.

Quest'ultimo è parte di un plastico rettangolare la cui lunghezza è 20 metri e rappresenta la tratta costiera che va da Albenga verso Ceriale a doppio binario, e quella verso Alassio, a un semplice binario (zona di Santa Croce).

Uno dei due plastici è stato invece donato da un cittadino ed è stato rimesso in sesto dal gruppo di modellismo dopo essere stato vittima dell'alluvione albenganese del 1994. Il secondo, di dimensioni superiori, è stato ricavato da una tavola cui erano appoggiati dei binari.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni fino al 16 maggio, dalle 16 alle 19, presso i locali di piazza San Michele 7 messi gentilmente a disposizione dalla famiglia Costa, dove il 7 maggio alle ore 16 avverrà la cerimonia di consegna all'associazione Adso.

Afferma l’assessore alle politiche sociali Marta Gaia: “L’Adso svolge un lavoro fondamentale per l’inclusione e il raggiungimento delle autonomie dei ragazzi con sindrome di down, non solo di Albenga, ma di tutto il comprensorio. Ringraziamo il gruppo Albenga modellismo sia per la sensibilità di donare il ricavato a questa associazione abbracciando il progetto che portano avanti, sia per aver affascinato adulti e bambini con i loro modellini”.

L’associazione ringrazia quanti hanno contribuito alla riuscita dell'esposizione e tutti i numerosi ed interessati visitatori che hanno contribuito con le loro generose offerte.