Quando la Liguria fu madrina della nascita dello Stato di Israele: a Sanremo un evento per ricordare la Conferenza di Pace del 1920

La Conferenza di Sanremo dell’Aprile 1920 è da considerarsi una pietra miliare per la futura costituzione dello Stato di Israele. Alla fine della prima guerra mondiale si trattava infatti di decidere la sorte dei territori che erano appartenuti allo sconfitto e crollato Impero Turco Ottomano: per conto della Società delle Nazioni si decise di affidare alla Gran Bretagna il Mandato ad amministrare un'area, sino ad allora appartenente all'impero turco e chiamata geograficamente Palestina, con il preciso compito di dare esecuzione alla Dichiarazione Balfour del 1917 (che entrava quindi nel testo della Risoluzione di Sanremo), per il riconoscimento erga omnes al popolo ebraico del diritto di ricostruirvi il proprio stato nazionale alla scadenza del mandato britannico.

I diritti storici del popolo ebraico divennero diritti giuridici del popolo ebraico (incardinati nel diritto internazionale) sul territorio dell'antico Regno di Israele. La deliberazione internazionale presa in quella sede fu ratificata in seguito dalla Lega delle Nazioni nel 1922. Molti hanno sentito parlare delle altre grandi conferenze del dopoguerra come la Conferenza di pace di Parigi o le Conferenze di Ginevra alla fine della seconda guerra mondiale. Invece la Conferenza di Sanremo rimane per lo più sconosciuta, nonostante sia quella che ha creato le basi geografiche e di diritto internazionale del moderno Medio Oriente.