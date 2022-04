Dove sono nate le star della musica e del cinema? New York davanti a tutte

Avete mai avuto la curiosità di scoprire di dove sono originarie tante star di cui siete appassionati? Ebbene, il blog del casinò online di Betway ha realizzato una ricerca davvero molto interessante, in cui va alla ricerca proprio di quali siano le città con più personaggi famosi di sempre.

Fino a un po’ di decenni fa, in effetti, il concetto di celebrità veniva usato in maniera piuttosto rara, mentre al giorno d’oggi le persone che vengono considerate famose, anche grazie al web e ai social network, sono molte di più e spaziano in qualsiasi settore.

New York, una città con tantissime stelle

A New York ci sono stelle su stelle: secondo questa interessante ricerca, sono nate 48 celebrità. Ben quattordici di queste hanno letteralmente sfondato nel mondo del cinema, visto che hanno vinto nel corso della loro carriera almeno un Oscar. Tra gli altri, impossibile non considerare anche Adrien Brody e Christopher Walken.

Un elenco che, come si può facilmente intuire, non è legato unicamente al cinema, visto che ci sono tanti altri ambiti dei newyorkesi ha raggiunto il successo. È sufficiente pensare a otto artisti che sono entrati tra i 100 più ascoltati di sempre su Spotify, ma non solo, dato che sono di New York anche dieci tra i manager che hanno lo stipendio più elevato in tutto il pianeta. E perché non considerare anche l’universo della scienza, visto che addirittura otto premi Nobel sono stati vinti da persone nate nella città della Grande Mela, tra cui il fisico Burton Richter e il biologo David Baltimore.

Londra e il Regno Unito

Anche nel Vecchio Continente ci sono tante città che hanno dato i natali a un gran numero di celebrità. Impossibile non pensare a Londra, visto che all’ombra del Big Ben sono nati tanti personaggi famosi di alto livello.

Basti pensare a star del cinema del calibro di Alec Guinness, che ha ottenuto la fama grazie a Star Wars, senza dimenticare la star della serie Downton Abbey, ovvero Maggie Smith. Impossibile non spostarsi di qualche chilometro rispetto alla capitale inglese, visto che nella vicinissima Reading è nata una star del calibro di Kate Winslet. Insomma, il sud-est dell’Inghilterra pare proprio essere piuttosto fertile per chi vuole diventare un attore.

Non solo cinema, dal momento che i londinesi hanno un talento particolare anche nel mondo della musica. Infatti, cinque artisti che sono nati a Londra si trovano tra i cento più ascoltati di tutti i tempi sulla piattaforma di Spotify. Si tratta, ad esempio, di Dua Lipa ed Elton John, che insieme hanno realizzato un singolo dal successo pazzesco come “Cold Heart”. Sam Smith e Adele sono stati in cima a tante classifiche nel corso degli ultimi anni, senza dimenticare come hanno realizzare due colonne sonore che hanno caratterizzato la saga di James Bond.

Parigi e Roma

Tante star arrivano ovviamente anche da altre grandi metropoli del Vecchio Continente. È sufficiente pensare a Parigi, piuttosto che a Roma. Nella capitale francese sono nate ben 23 celebrità. Nello specifico, sono ben otto i vincitori della Palma d’Oro, riconoscimento che tra le altre cose viene assegnato proprio a Cannes.

Non solo, visto che anche Roma rappresenta il luogo in cui sono nati ben sette personaggi famosi. La città eterna, in effetti, ha dato i natali a diverse eccellenze, non solo nell’ambito del cinema. Ad esempio, nella capitale italiana sono nate due attrici che hanno vinto un Oscar nel corso della loro carriera, ma anche due registi che si sono portati a casa almeno una volta il premio della Palma d’Oro.