Albenga, Pronto Soccorso, Lista Toti ironizza: "Sotto il lenzuolo niente". Fieui di caruggi rispondono: "Ci sono rabbia e dolori della gente"

Ricapitoliamo. È lotta aperta e dichiarata ormai tra Albenga, che combatte in modo compatto con tutti i mezzi e tanta creatività per la riapertura del Pronto Soccorso del Santa Maria di Misericordia, e Genova, che resiste, ribadendo che la riorganizzazione del sistema sanitario e delle strutture è una scelta programmatica nazionale prevista dal decreto ministeriale numero 70. Nel farlo, Genova cerca di argomentare, come nelle dichiarazioni del consigliere regionale Angelo Vaccarezza attraverso il video diffuso sui social ieri, mercoledì 27 aprile (LEGGI QUI), in cui ha spiegato che non è il Pronto Soccorso a salvare le vite, ma la dotazione di reparti specializzati a supporto della struttura d’emergenza, senza i quali non è in grado di svolgere una funzione efficace e salvavita. A volte, reagisce agli attacchi con ironia, ma i cittadini non sembrano apprezzare. Ma andiamo per gradi.

Albenga si sta preparando alla “Lenzuolata” per catalizzare l’attenzione sulla necessità dei cittadini di riaprire il Pronto Soccorso di Albenga, così Gino Rapa, divenuto il portavoce del movimento #senzaprontosoccorsosimuore ha pubblicato un video su Facebook in cui invita all’unità di intenti e alla compattezza per manifestare il bisogno.

“Sabato 30 aprile e domenica 1 maggio si terrà la cosiddetta “Lenzuolata” a sostegno del Pronto Soccorso di Albenga e del suo ospedale. Il movimento apolitico e apartitico #senzaprontosoccorsosimuore chiede ai cittadini di tutto il comprensorio ingauno e delle città limitrofe la partecipazione di tutti, perché la compattezza e l’unione sono un messaggio forte che noi riusciamo a inviare alle autorità regionali – spiega Rapa nel suo video -. Per le autorità regionali, è bello se noi siamo divisi e noi dobbiamo rispondere in maniera contraria”.

“C’è bisogno dell’appoggio significativo della gente: lo dobbiamo fare per gli anziani e soprattutto per i nostri giovani, perché dobbiamo lasciare loro una città e un mondo più vivibile, perché possano curarsi e perché nessuno debba rischiare la vita a causa di qualcuno che, con scelte scellerate, ha deciso di chiudere i Pronto Soccorso e i punti nascita”.

“Vorremmo che le autorità capissero che non c’è niente di peggio di portare all’esasperazione la gente perbene, la gente normale. Ci sono riusciti, dobbiamo reagire per riconquistare i nostri diritti. Loro vivono nei loro privilegi e non li mollano, noi dobbiamo riprenderci il nostro diritto alla salute, il diritto alla vita, perciò Viva la Sanità pubblica, partecipiamo tutti a questa 'Lenzuolata'. Stiamo uniti e compatti per salvare il nostro ospedale”.

Lista Toti risponde ironizzando: “Sotto il lenzuolo …niente”, così attraverso una nota stampa. “Ancora una chiamata alla mobilitazione popolare con accuse politiche e strumentali. La lenzuolata organizzata ad Albenga è tanto legittima da parte della popolazione quanto strumentale da parte di chi la organizza. E la organizza per attaccare la Regione e il presidente Toti”.

Secondo i rappresentati della Lista Toti “basterebbero tre semplici verità per spiegare ai cittadini che mai come questa volta il lenzuolo è solo il vestito di un fantasma agitato da chi marcia sulla paura”.

Ovvero: “1) La riorganizzazione del sistema sanitario e delle strutture non è un'idea di Toti o della Regione, ma una scelta programmatica nazionale prevista dal decreto ministeriale numero 70. Tanto che una senatrice calabrese, Margherita Corrado, almeno formalmente sceglie l'aula giusta, nazionale, per chiedere la revisione delle decisioni. 2) - proseguono - tale riorganizzazione prevede più strutture di prossimità sul territorio (Case e Ospedali di Comunità), per garantire più assistenza, e anche per lasciare in ogni distretto un polo specializzato (uno ogni 100mila abitanti) e dedicato alle grandi emergenze e alle cure ad alta specializzazione. 3) In Italia, non solo in Liguria, mancano medici specialisti in emergenza. Non ci sono abbastanza professionisti per “coprire” i posti. Non avrebbe senso un pronto soccorso aperto senza un medico specializzato dentro. In questo sì, sarebbe persino pericoloso che un paziente gravissimo si trovi ad essere trattato da un medico generico solo per la soddisfazione di avere un'insegna di pronto soccorso accesa vicino casa”.

E in estrema sintesi concludono che “quindi Albenga otterrà più reparti e funzioni e un punto di primo soccorso. Il pronto soccorso per i casi più gravi sarà quello di Pietra Ligure, in grado di garantire a tutti la massima assistenza anche perché non intasato da “codici” meno gravi. È una riorganizzazione, voluta a livello nazionale, e dettata dall'esperienza del Covid che ha messo in mostra proprio i problemi dell'intasamento di strutture che non hanno potuto dare garanzie e risposte adeguate”.

E la chiosa: “Ma queste cose non vengono dette alla popolazione perché significherebbe far sparire i fantasmi e scoprire che... sotto il lenzuolo, niente!”.

Nella mattinata di oggi, 28 aprile, i Fieui di caruggi rispondono con una fiondata che va dritta al punto: “Come Fieui di caruggi riteniamo che certi bersagli non valgano neppure il sasso lanciato con la fionda, ma, per correttezza verso la nostra gente e a difesa della nostra e loro dignità sentiamo l'obbligo di rispondere ai Consiglieri regionali della Lista Toti che ci accusano di strumentalizzare i cittadini allo scopo di attaccare la Regione e il presidente, concludendo, con un riferimento ironico alla ormai prossima ‘Lenzuolata’, che ‘sotto il lenzuolo non c'è niente!’”.

“La popolazione, intendiamo quella normale, non i pochi privilegiati come voi, vive ogni giorno sulla propria pelle i danni che una cattiva amministrazione ormai ultradecennale ha provocato alla nostra Sanità e la gente non è strumentalizzata, ma esasperata dal vostro atteggiamento di superiorità arrogante e presuntuoso, chiuso alle richieste, a volte drammatiche, che provengono dal basso. Non interessa a noi se al governo della Regione c'è la destra o la sinistra! Non ci interessano i giochetti di una politica in continua campagna elettorale! Ci importano gli atti – proseguono i monelli dei vicoli di Albenga -, le decisioni, le cose concrete, vedere se si lavora per il bene comune o per l'interesse di pochi. E voi, come quelli che vi hanno preceduto, non state operando per la comunità”.

“Avete detto che ‘sotto il lenzuolo non c'è niente’! Chissà quanto avrete dovuto pensare per trovare questa battuta! Sotto il lenzuolo invece ci sono tante cose che, dal Palazzo, non notate più”.

“Sotto il lenzuolo – spiegano - ci sono dolori, sofferenze, ore di attesa in pronto soccorso perennemente intasati, con personale sanitario generoso, ma allo stremo. Sotto il lenzuolo ci sono le paure delle partorienti che temono di non arrivare in tempo al punto nascita perché troppo lontano. Sotto il lenzuolo c'è lo sconforto di medici e infermieri costretti a lasciare il servizio pubblico per passare al privato o addirittura a trasferirsi all'estero. Sotto il lenzuolo c'è l'equilibrio e la saggezza di Monsignor Vescovo che condivide con il territorio il bisogno urgente di riavere il Pronto Soccorso ad Albenga. Sotto il lenzuolo c'è la solitudine e l'isolamento degli abitanti dell'entroterra che vedono le possibilità di cure sempre più lontane. Sotto il lenzuolo c'è il dolore degli anziani abbandonati nei corridoi su una sedia a rotelle senza neppure un minimo di conforto. Sotto il lenzuolo ci sono i militi delle pubbliche assistenze che soffrono nel dovere constatare ogni giorno il malessere della Sanità. Sotto il lenzuolo ci sono le strade impercorribili, le ambulanze bloccate nel traffico”.