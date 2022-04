Santa Corona, il reparto di Urologia trasloca all'ospedale di Imperia

Il reparto di Urologia ‘trasferito’ dal Santa Corona di Pietra Ligure all’ospedale di Imperia: non c’è ancora l’ufficialità ma, secondo indiscrezioni, il Piano sanitario regionale che Regione Liguria sta predisponendo e che Alisa dovrebbe ‘svelare’ entro il mese di giugno, in conformità con le linee nazionali volte a ridurre le liste d’attesa e soprattutto la fuga dei pazienti in altre regioni o all’estero per farsi operare, prevederebbe il potenziamento del reparto di Urologia del nosocomio del capoluogo, in particolare per quanto riguarda gli interventi chirurgici.

La direzione del Dipartimento, però, sarebbe trasferita in capo al medesimo reparto dell’ospedale Galliera di Genova. Ciò avrebbe come conseguenza l’aggiramento dell’obbligo dell’Asl1 Imperiese di reclutare, eventualmente, in maniera diretta il personale attraverso un bando, operazione non facile vista la comprovata ritrosia di medici, in particolare specializzati e infermieri di partecipare a concorsi che vedono come sede di lavoro la Riviera di Ponente. Il personale resterebbe, infatti, formalmente, assunto da un centro ospedaliero importante e ambito come il Polo genovese.

Ulteriore vantaggio, tra l’altro, la possibilità di applicare i medici dell’équipe genovese per gli interventi più complessi che dovessero svolgersi a Imperia.

Un altro obiettivo raggiunto dalla Regione sarebbe quello di collocare in una posizione baricentrica rispetto al territorio come Imperia, in un ospedale che già dispone di altri servizi di contorno, un reparto che potrebbe servire pazienti che vanno da Ventimiglia fino al comprensorio ingauno.