Cairo 2022, Lambertini inaugura il point elettorale: svelati i nomi in lista

"Sarà un punto di incontro e ascolto per tutti i cittadini che, insieme a noi, vogliono continuar far crescere la nostra bellissima città". Con il motto 'Insieme, per la gente tra la gente', il candidato sindaco Paolo Lambertini ha inaugurato nel pomeriggio odierno il point elettorale della lista "Noi per Cairo" situato in via Roma. "Questo motto ci definisce, ossia l'essere cairesi e il voler costruire insieme la nostra città - prosegue Lambertini - Non ci caratterizza invece l’adesione a un partito, qualcuno vi aderisce, altri no. Ci contraddistingue invece un metodo nuovo, una visione positiva della persona e della società, una presa di responsabilità, un favorire il dialogo, la relazione, la collaborazione e la trasparenza".

"La nostra squadra si è rinsaldata e ora si completa con nuove energie, tutte persone determinate e libere da interessi personali, motivate nel continuare il cammino di cambiamento del volto di Cairo e del modo di fare politica e nel mettere a disposizione le loro capacità e la loro professionalità al servizio del bene comune".

"Nell'ascolto delle persone non partiamo oggi da questo luogo, nè finiremo in questo luogo a fine campagna. Ognuno di noi è sempre stato e continua a essere un punto informativo e soprattutto di ascolto, e questi ultimi 5 anni sono la dimostrazione di questo modo di fare, molto diverso dalla vecchia amministrazione e politica, arroccata nelle stanze dei suoi interessi".

"Al vecchio metodo, utilizzato molto anche in questi giorni di campagna elettorale, di attaccare sempre anche a livello personale sui social o sui giornali, in modo assolutamente demagogico e soprattutto dimostrando di non aver nulla di costruttivo da proporre, noi contrapponiamo la voglia di andare avanti basandoci su dati e fatti concreti, mantenendo onestà intellettuale e senza indurre i concittadini in confusione o nell'errore, sempre usando i social con buon senso, discrezione e in modo costruttivo, soprattutto nel rispetto delle persone".

"Vogliamo continuare a stare in mezzo alla gente, sempre aperti al confronto onesto e al dialogo, limitando le spese elettorali, in nome della sobrietà e del rispetto e continuando insieme a voi a progettare e costruire la nostra città - spiega Lambertini - Insieme abbiamo già ottenuto grandi risultati (nonostante il tempo impiegato per sanare contenziosi aperti negli anni precedenti e situazioni trovate disastrate): abbiamo insieme costruito la nostra Piazza della Vittoria, aumentandone la sicurezza e la vivibilità, una Piazza che riviste di architettura vengono a visitare e filmare".

"Abbiamo insieme reso viva la città (nella sua interezza), dopo anni di torpore, attraverso i tanti eventi organizzati fino alla fine del 2019, feste in piazza e nelle frazioni, la Festa dei Popoli, i 3 giorni di eventi per il Ferrania Film Museum, mostre, concerti, attività teatrali, i cicli di “Nutrimente” completamente rinnovati e arricchiti, il nuovo e subito prestigioso concorso letterario, i luminosi festeggiamenti natalizi. Abbiamo reso più sicura Cairo attraverso la costante pulizia del fiume (fino alla recente più ampia sistemazione ancora in corso), un funzionante sistema di videosorveglianza praticamente assente, asfaltature (continue e sistematiche e non elettorali), un sistema ampliato di monitoraggio dell’aria, sistemi di sicurezza nelle scuole (trovate carenti delle basilari norme di sicurezza antincendio)".

"Stiamo lavorando incessantemente per riavere un ospedale che dal 2012 ha subito prima la chiusura del pronto soccorso e del reparto di Medicina, il dimezzamento dei posti letto e il depauperamento di attrezzature, fino, nel 2020, alla chiusura a causa del Covid. Lavoriamo per le riaperture di servizi socio-sanitari che siano adeguati alle esigenze della città e della valle, con lo scopo di ottenere risultati concreti e non di fare sterili proclami in cerca di visibilità. Abbiamo creato un dialogo continuo con le imprese del terrirorio e partecipando attivamente alle Conferenze dei Servizi per supportarle, chiudendo l’annosa pratica di Cairo Reindustria, supportando le imprese rispondendo ai bisogni".