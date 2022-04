Covid 19, in Liguria calano i contagi e il tasso di positività. Migliora il trend negli ultimi giorni

Sono 1.334 i nuovi positivi in regione nelle ultime 24 ore a fronte di 9.104 tamponi, tra molecolari e test rapidi antigenici, per un tasso di positività in calo, al 14,65%.

In provincia di Imperia i nuovi casi sono 182, a Savona 207, a Genova 701 e a Spezia 237. Sono inoltre 7 i casi non riconducibili alla residenza in regione, dove quest'oggi cala il numero dei ricoverati (-14 rispetto al bollettino precedente).

Da registrarsi 5 decessi, tra cui un 47enne ricoverato al San Martino di Genova morto lo scorso 27 aprile.