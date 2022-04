Alassio, dopo le polemiche in passeggiata Cadorna sventola la bandiera della pace

"Dopo le polemiche sulle bandiere della scorsa settimana, questa mia iniziativa sicuramente susciterà nuove discussioni ma credo che discutere e esprimere le proprie idee senza prevaricare quelle degli altri sia sicuramente la strada per trovare uno spiraglio di pace".

Così Marco Melgrati, sindaco di Alassio, torna sul caso bandiere di Passeggiata Cadorna dove da alcuni giorni figurano i vessilli di Russia, Ucraina e anche quella arcobaleno della Pace.

"In questa settimana ho ascoltato molte notizie sulla guerra in Ucraina provenienti da autorevoli relatori - prosegue il primo cittadino - ma solo una voce si è distinta dal coro quella del Papa che ha condannato l’invio di nuovi armamenti e ha auspicato una forte diplomazia da parte dell’Europa. Alassio con questo gesto sceglie la pace. La pandemia ci ha mostrato in maniera ineluttabile che i confini sono labili. Noi abbiamo fatto a meno dei confini nel tentativo di elaborare tutti insieme una soluzione come i vaccini, i laboratori di tutto il pianeta hanno cooperato a uno sforzo di ricerca gigantesco. La pandemia ci ha mostrato che non la competizione, ma la cooperazione è la chiave per affrontare i problemi mondiali. Non possiamo più pensare di essere nella fase storica della sinistra conto alla destra dell'amico-nemico: è un gioco, questo, al massacro".

"Alla scelta tra Ucraina e Russia - conclude Melgrati - noi rispondiamo con una magnifica bandiera multicolore: con la bandiera dell'arcobaleno, che è il simbolo della pace e dei diritti".