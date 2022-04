Passeggiata di ponente a Loano, il fine lavori slitta oltre la stagione. Lettieri: "Limiteremo i disagi per utenti e stabilimenti"

Alla vigilia della imminente stagione estiva, i lavori di sistemazione della passeggiata di ponente sono uno degli argomenti all'ordine del giorno per quanto riguarda Loano. L'intervento prosegue, ma non sarà concluso nei tempi previsti.

A confermarlo è il sindaco Luca Lettieri: "Per fine maggio il primo lotto della passeggiata non sarà completato ma per questa data il piano di calpestio sarà fruibile - spiega il primo cittadino - Purtroppo ci sono stati degli intoppi che non ci hanno consentito di rispettare i tempi".

"A fine stagione balneare i lavori ripartiranno per essere completati questo autunno con la pavimentazione, la posa delle ringhiere e le aiuole. Ci sforzeremo affinché quest’estate non si creino disagi sia per i concessionari sia per i frequentatori della passeggiata" ha concluso Lettieri.

Nel frattempo, il gruppo di minoranza "Nuova Grande Loano" non nasconde il proprio disappunto per i ritardi sull'opera: "A fare promesse sono capaci tutti, a mantenerle pochi. Di sicuro non questa maggioranza - si legge sulla pagina Facebook del gruppo loanese di opposizione - Non sappiamo se per superficialità, incompetenza o calcolo, quello che sappiamo è che a rimetterci è sempre Loano, sono i residenti, i turisti".

"Siamo solidali con le attività balneari di questo tratto di passeggiata, attività che si trovano gravemente penalizzate da una situazione che poteva essere evitata. Se solo fosse stato qualcun altro ad occuparsene" la chiosa finale di Nuova Grande Loano.