Savona, coinvolti in reati di spaccio: divieto di accesso e avvicinamento a negozi e locali di Villapiana per due cittadini

Non potranno accedere per tre anni a locali, quali bar, pub, caffetterie, enoteche, ristoranti o trattorie, del quartiere di Villapiana e nemmeno stazionarvi nelle immediate vicinanze.

A essere colpiti da tale provvedimento emesso dal Questore di Savona, due cittadini ai quali a inizio mese erano stati contestati alcuni reati legati allo spaccio di droga.

L’episodio, avvenuto nei pressi di un esercizio commerciale del popoloso quartiere savonese, aveva portato gli agenti della Squadra Mobile, impegnati nel corso di un servizio di prevenzione antidroga svolto nei diversi quartieri della città, a effettuare il sequestro di oltre mezzo chilo di hashish, oltre all’arresto di una persona e alla denuncia di un’altra.

Il provvedimento è stato emesso grazie all’attività dei poliziotti della Squadra Mobile nel corso di un servizio di prevenzione antidroga svolto nei diversi quartieri della città nei primi di aprile, che aveva portato al sequestro di oltre mezzo chilo di hashish, all’arresto di una persona e alla denuncia di un’altra alle quali erano stati contestati appunto reati in materia di droga.

Tale misura, che dalla Questura garantiscono essere un efficace strumento di prevenzione come previsto dalla Legge 173/2020, nell’ambito del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla cosiddetta criminalità diffusa, è stata notificata ai due soggetti in questi giorni dagli agenti della Divisione Anticrimine.