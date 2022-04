Sorpresi nella compravendita di droga nei vicoli di Finale: quattro giovani fermati, due denunciati

Nuova serata di controlli quella appena trascorsa di venerdì 29 aprile per gli uomini del comando finalese di Polizia Locale impegnati nelle operazioni di contrasto agli effetti indesiderati della movida notturna.

A finire nei guai stavolta sono stati quattro giovani del posto sorpresi dagli agenti durante una compravendita di sostanze stupefacenti (cocaina e hashish) nei vicoli del centro di Finalmarina, a pochi passi dalla piazza Vittorio Emanuele salendo verso l'Aurelia.

I quatto, una volta sventato l'atto, sono quindi stati accompagnati presso il Comando di Via Ghiglieri, dove due di loro sono stati denunciati a piede libero per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti; agli altri due invece è stata contestata la violazione dell’art. 75 del testo unico in materia di acquisto di sostanze stupefacenti e saranno segnalati alla Prefettura di Savona per l’applicazione delle misure amministrative previste dalla Legge.

"Per affrontare in maniera efficace eventuali eccessi della movida, punto prioritario nei programmi della Polizia Locale associata d Finale Ligure/Loano, anche in vista della stagione estiva, sono stati già pianificati specifici moduli di servizio con personale dedicato - spiegano dal comando finalese - si procederà inoltre ad un rinforzo degli organici anche grazie al concorso per la selezione di agenti di Polizia Locale, con prove che inizieranno a metà della prossima settimana".