Sanremo: "Aspettando Villa Ormond in fiore" dal 10 al 12 maggio i fiori protagonisti di show cooking e incontri

L’evento è promosso nell’ambito della manifestazione “Aspettando Villa Ormond in fiore” promosso da Fondazione Villa Ormond Events e Associazione Ristoranti Tavolozza con sponsor tecnici azienda Ravera Bio di Albenga e Cna Imperia.

Tre giorni e sei show cooking con chef che sveleranno i segreti della cucina con i fiori, utilizzati come ingredienti delle preparazioni e non come semplice ornamento del piatto.

A condurre gli incontri tre giornalisti enogastronomici, Stefano Pezzini, Roberto Pisani e Claudio Porchia con un testimonial d’eccezione lo chef attore Stefano Bicocchi, in arte Vito.

Gli chef presenteranno ricette salate e dolci agli appassionati di questa cucina, che sono in continua crescita perché i fiori in cucina riservano sempre sorprese gradevoli e sono una vera delizia per il palato.

"L’obiettivo della rassegna - spiegano gli organizzatori - è quello di presentare i fiori valorizzandone l’aspetto gastronomico ed intrecciandolo con altri prodotti tipici del territorio del settore agro-alimentare. Usati comunemente in cucina fino al Medioevo e poi caduti in disuso, i fiori eduli oggi stanno conoscendo una nuova stagione. Molte aziende floricole del Ponente ligure stanno trasformando in biologiche le produzioni per rivolgerle al settore alimentare, dove sono in continuo aumento gli chef che usano questo prodotto nei loro menù. Un settore della gastronomia in continua crescita e attrae sempre nuovi appassionati e non solo fra i professionisti della ristorazione".

Al termine di ogni show cooking è prevista una degustazione con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponbili e nel pieno rispetto delle normative anti covid vigenti.

Per info e prenotazioni scrivere a: segreteria@ristorantidellatavolozza.it

Programma:

Martedì 10 maggio

Ore 17.00 Paola Chiolini (Balena Bianca- Vallecrosia -IM) e Giovanni Senese (Pizzeria Senese Sanremo -IM)

Conduce l’incontro il giornalista Roberto Pisani

Mercoledì 11 maggio

Ore 17.00 Federico Scardina (Hosteria del Viale – Albenga SV) e Marco Nigro (Hortives Milano)

Conduce l’incontro il giornalista Claudio Porchia

Giovedì12 maggio

Giancarlo Borgo (Le macine del Confluente- Badalucco- IM) e Clelia Vivalda (Arte e Querce- Monchiero - CN)

Conduce l’incontro il giornalista Stefano Pezzini

Ricordiamo inoltre che mercoledì 11 maggio alle ore 20.00 sempre nell’ambito della manifestazione “Aspettando Villa Ormond in fiore” è in programma una Cena di gala “Mangiare i Fiori”. (info e prenotazioni a questo link: http://www.mangiareifiori.it/home/23-11-maggio-mangiare-i-fiori-sanremo.html)