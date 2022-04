Coronavirus, prosegue il trend di decrescita in Liguria: calano tasso di positività e ricoveri

Sono 1.283 i nuovi positivi in regione nelle ultime 24 ore a fronte di 9.415 tamponi, tra molecolari e test rapidi antigenici, per un tasso di positività nuovamente in calo, al 13,62%.

In provincia di Imperia i nuovi casi sono 172, in quella di Savona 200, a Genova 700 e nello spezzino 207, oltre a 4 non riconducibili alla residenza in Liguria.

Anche quest'oggi il numero dei ricoverati è in calo su base regionale.

Da registrarsi invece 4 decessi, verificatisi tra il 5 gennaio scorso e il 29 aprile.