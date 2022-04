Lenzuolata in difesa del pronto soccorso ad Albenga, Cambiamo: "Preoccupazioni vanno rispettate, ma con riforma maggiori servizi"

"La 'lenzuolata' di protesta ha messo in evidenza quanta preoccupazione ci sia sul territorio. E questa va rispettata. Analogamente non crediamo che purtroppo tutti siano del tutto informati riguardo la reale situazione, perché c'è chi ci specula sopra, cosa quest'ultima che riteniamo molto poco seria visto l'argomento". Così i componenti del gruppo regionale "Cambiamo con Toti Presidente!".

"Vorremmo ricordare a tutti che non viene chiuso alcun pronto soccorso di Albenga, perché il territorio ingauno da ormai 10 anni non ha più questo servizio, trasformato in punto di primo soccorso. Da allora (ripetiamo, da dieci anni) la situazione è ulteriormente cambiata. Oggi non c'è più modo di garantire quegli standard di sicurezza che invece garantisce per i codici rossi e gialli (i più gravi) il Santa Corona di Pietra Ligure, unico DEA di secondo livello non genovese sul territorio ligure, dotato di emodinamica, trauma center e stroke unit" continuano.

"Diversa è la questione del sovraffollamento dei codici a più bassa intensità - proseguono - che invece troveranno, con la riforma in atto, migliori risposte nell'ospedale di Albenga e nel punto di primo soccorso, grazie alle quali migliorerà anche la pressione sul Santa Corona".

"Inoltre - si legge ancora nella nota - sempre con le novità previste dalla riforma, nell'ospedale di Albenga i cittadini troveranno in loco, e senza più fare chilometri come oggi, più servizi sia a livello di interventi, sia a livello di diagnostica per immagini. Senza dimenticare il servizio di elisoccorso che raddoppierà e, dal 1° luglio, garantirà anche il volo notturno".

"Con l'occasione ci piace ribadire che, come è sempre stata volontà di questa amministrazione regionale, è ora più che mai vicina la riapertura in sicurezza del punto nascite del Santa Corona" concludono i membri del gruppo arancione.