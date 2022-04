Lenzuoli contro la politica sanitaria di Toti: "Senza pronto soccorso si muore"

“Senza Pronto Soccorso si muore”, eravamo rimasti qui: “Sotto il lenzuolo…niente”, hanno dichiarato in una nota stampa i rappresentanti di Lista Toti, e il gruppo dei Fieui di caruggi di Albenga ha risposto per voce di Gino Rapa che “non è vero, sotto il lenzuolo c’è la sofferenza, i dolori e la rabbia della gente”.

La parola va ora ai cittadini e ai commercianti che da Andora a Ceriale, da Alto ad Arnasco, da Capra Una a Ortovero, da Gavenola a Laigueglia, da Erli a Loano, nelle valli e nelle frazioni del comprensorio di Albenga oggi, 30 aprile, hanno aderito alla “Lenzuolata” organizzata dal comitato spontaneo apolitico e apartitico #senzaprontosoccorsosimuore, per dare un segnale in Regione a chi sta andando “in direzione ostinata e contraria” rispetto al volere di popolo che rivuole il Pronto Soccorso all’ospedale Santa Maria di Misericordia per garantire a tutti il diritto alla salute.

Dopo la grande marcia dell’11 marzo e la manifestazione in occasione del passaggio degli atleti Lenzuolata è un’iniziativa pacifica in atto oggi, 30 aprile, e domani, 1 maggio, che chiede ai cittadini di appendere a balconi, terrazzi, cancelli un lenzuolo, uno striscione, un cartello con la scritta “Senza Pronto Soccorso si muore”, o semplicemente un telo bianco, per manifestare il pensiero di adesione.

Senza Pronto Soccorso si muore? Qualche giorno fa, il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, in un video pubblicato su Facebook, ha affermato: “Basta dire che senza pronto soccorso si muore, perché per dirlo bisognerebbe avere dei dati, bisognerebbe avere dei numeri e dimostrarlo”. Savonanews lo cha chiesto al sindaco di Albenga Riccardo Tomatis: “Nella mia professione di medico, tutti i giorni ho a che fare con pazienti che hanno atteso ore prima di essere visitati e trattati al Pronto Soccorso di Santa Corona, nonostante il massimo impegno e la massima professionalità del personale medico e paramedico. Parliamo di una media di 8/10 ore di attesa. È una struttura che in questo momento non è in grado di soddisfare le richieste di sanità di un territorio così ampio; quindi, bisogna porre rimedio a questa situazione. È un’evidenza che riscontriamo tutti i giorni”.

“Le iniziative proseguiranno. Questa mattina sui social ho visto ovunque lenzuola in difesa del nostro ospedale e in favore del nostro Pronto Soccorso. In settimana ci riuniremo nuovamente per valutare nuove iniziative, sempre nell’ambito della legittimità e nel rispetto di tutte le parti coinvolte”, conclude il primo cittadino della città delle torri.

Nelle strade, sui social, nei gruppi Whatsapp, #senzaprontosoccorsosimuore ha assunto la dignità di “Comunità”, che unita e compatta lotta con determinazione. “Le tante adesioni ricevute ci confortano e ci fanno capire che la strada intrapresa è quella giusta – spiega Gino Rapa, portavoce del comitato #senzaprontosoccorsosimuore -, ma vorrei in particolare far notare la partecipazione di alcune associazioni, quale ad esempio l’Associazione Nazionale Tumori, l’Unione Lotta alla Distrofia Muscolare, la Consulta delle Disabilità e molte altre. Questo dovrebbe far capire ai nostri politici, che vivono lontani, nel Palazzo, protetti dai loro privilegi, che la gente comune sta soffrendo, ha bisogno di cure e visite, non possono aspettare mesi o anni, ripiegando sulla Sanità privata. Molti sono costretti a rinunciare a curarsi per la chiusura della Sanità pubblica. Speriamo di trovare a Genova persone che sappiano ascoltare e capire. Se non le troveremo lì, le troveremo a Roma. Si stanno muovendo con noi degli avvocati, che hanno offerto il loro appoggio per agire legalmente nei confronti di chi sta privando i cittadini di un diritto importante: la salute e la vita”.

Cosa c’è sotto il lenzuolo? Rapa ce lo ha ribadito così: “Sotto il lenzuolo c’è il cuore della gente, c’è sofferenza, le mamme che partoriscono in autostrada, gli anziani costretti ad aspettare ore su una sedia a rotelle, c’è l’amore della nostra gente per il proprio territorio, per il nostro ospedale. C’è il sacrificio dei nostri antenati, che ci hanno regalato strutture efficienti, che gli arroganti e i presuntuosi che vivono nel Palazzo della Regione stanno distruggendo ad una ad una. Io spero che intervenga la Corte dei Conti, che si scoperchi la pentola della Sanità ligure”, conclude Rapa.