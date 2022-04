Raccolta firme per il pronto soccorso all'ospedale di Albenga: raccolte oltre 10mila firme

"Con grande soddisfazione, senza prenderci alcun merito, ringraziando i volontari e i cittadini tutti di Albenga, dei comuni vicini e dell'entroterra, comunichiamo di aver superato le 10.000 firme". Lo scrive in una nota "Aria Nuova per Albenga" che ha promosso la raccolta firme per restituire un punto d'emergenza all'ospedale Santa Maria di Misericordia.

"La raccolta firme organizzata come petizione volontaria di sensibilizzazione da inviare al presidente Toti per è stato un enorme successo, di fatto con pochi cittadini volontari e senza aver avuto alcun aiuto da nessuna associazione o altro siamo riusciti ad arrivare ad un grande traguardo" aggiungono.

La settimana prossima una delegazione di cittadini porterà il plico al protocollo della Regione Liguria per chiedere al presidente Toti "un punto di emergenza degno del nostro ospedale" spiegano.