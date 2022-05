Fondazione N.S. Misericordia di Celle, l'appello del presidente Mordeglia: "Cerchiamo un direttore sanitario"

E' la ricerca di un direttore sanitario la Fondazione N.S. di Misericordia di Celle Ligure.

A lanciare l'appello è il presidente della casa di riposo di via Boagno Marco Mordeglia che sta ricercando così una figura di riferimento per la gestione.

Nei mesi scorsi era aleggiato per il comune cellese uno spettro di chiusura che era stato smentito dallo stesso numero uno della struttura.

"Stiamo navigando, galleggiando ma non affondando e siamo lontani da questo rischio, però siamo disponibili anche ad accettare persone in via provvisoria" aveva detto Mordeglia.

Infatti il problema principale era legato al netto calo di ingresso di ospiti nella casa di riposo di riposo.