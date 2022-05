Pace, sicurezza e dignità del lavoro: Albenga ha celebrato la Festa del 1° maggio (FOTO)

Questa mattina ad Albenga in piazza del Popolo, in occasione delle celebrazioni per la Festa del Lavoro, tre sono i temi centrali su cui si è concentrato il discorso del sindaco della città Riccardo Tomatis e di Cgil, Cisl e Uil, per voce di Andrea Pasa, segretario generale Cgil Savona: la pace, la sicurezza e la dignità del lavoro.

“L’Italia è una Repubblica Democratica fondata sul Lavoro, recita l’articolo 1 della nostra Costituzione e dobbiamo sempre tenerne conto. Lavoro a Sanità pubblica sono i cardini di una società civile”, ricorda dal palco Riccardo Tomatis.

In questo momento così pesante, il più difficile dal dopoguerra ad oggi, il sindaco ha ricordato quando, durante la prima fase della pandemia, l’Amministrazione decise di destinare i buoni spesa a quelle famiglie che, a causa del Covid, avevano perso il lavoro. “Il primo giorno io e Simona Vespo ci affacciammo dalla finestra del comune e vedemmo una coda di cui non si vedeva l’inizio. Avevano perso il lavoro centinaia e centinaia di persone, che non erano più in grado di arrivare a fine mese. Da allora si sono fatti tanti passi avanti, grazie all’impagabile lavoro dei sindacati”.

“Il lavoro è autonomia, libertà, democrazia – ha sottolineato il primo cittadino, ponendo l’accento anche sull’importanza della sicurezza, dell’aspetto remunerativo e della formazione -. Non esiste lavoro che si possa considerare dignitoso se non adeguatamente pagato: è un tema imprescindibile. E poi non risparmiare sulla sicurezza, ma investire per tutelare vite”.

Continua Andrea Pasa, con il suo comizio unitario affidato a Cgil, che in primis si focalizza sul tema della pace: “Cgil, Cisl e Uil hanno voluto che la pace fosse uno dei temi fondamentali di questa ricorrenza. L’aggressione compiuta contro l’Ucraina è contro la libertà e la vita dei suoi cittadini. Solidarietà al popolo ucraino e a quei cittadini russi che coraggiosamente in questi mesi si stanno opponendo alla guerra, a tutte le vittime nel mondo di conflitti senza fine con responsabilità varie”.

“La pace attraverso il lavoro e la giustizia, come sempre accaduto nella storia di questo Paese - prosegue Pasa -. Il lavoro elemento fondamentale della libertà della persona, senza dimenticare mai il contributo dato dai lavoratori e dalle lavoratrici per liberare il nostro Paese dal nazifascismo”.

“Parlare di pace davanti a fatti di violenza e distruzione deve rappresentare per noi un impegno per la difesa dei valori, per la memoria attiva della pace, della democrazia e soprattutto solidarietà tra i popoli. La direzione ce la indica la nostra meravigliosa Costituzione nella sua interezza. Quindi la risposta all’invasione di Putin non può essere quella di riarmare tutto il mondo. Basta spendere soldi in armi, spendiamo in Sanità, Istruzione e Lavoro”.

Dal palco di piazza del Popolo, il segretario generale Cgil Savona ha sottolineato l’importanza di “lottare contro l’indifferenza, le disuguaglianze, che significa diritto alla salute, alla scuola, al lavoro e soprattutto alla pace”.

E poi, “senza lavoro buono, dignitoso e sicuro per tutti, non ci sarà la ripresa che tutti vogliamo. Sarà il lavoro, che deve tornare centrale nella discussione politica, sociale e sindacale, a portarci fuori dall’emergenza”.

In ultimo, non in ordine di importanza, l’attenzione sulla “quotidiana e silenziosa strage. Delicata la situazione della sicurezza sul lavoro nel savonese, che registra dati allarmanti con morti e infortuni. Noi come sindacati ci stiamo impegnando attivamente, con proposte concrete. La salute e la sicurezza non sono un costo, ma un investimento su un nuovo modello di sviluppo rispettoso dell’ambiente e delle persone. Le istituzioni tornino a rappresentare gli interessi di chi lavora”.