Allarme incendio in una segheria a Sassello: fiamme domate da alcuni volontari e Vigili del fuoco

Allarme incendio scattato, per cause non ancora ben chiarite, nel tardo pomeriggio a Sassello, in una segheria situata in località Oltreacqua.

Immediatamente avvertito il 112, i primi soccorsi alla struttura sono stati portati da alcune persone del posto. Tra di esse un vigile del fuoco non in servizio che, insieme ad altri volontari accorsi nel mentre, ha contribuito a ridurre il pericolo ed evitare la propagazione delle fiamme in maniera che queste potessero indurre danni irreparabili, facendo così rientrare l'allarme.

Sul posto si sono poi recati i Vigili del fuoco del distaccamento di Varazze per verificare l'accaduto, mettere in sicurezza l'area e procedere allo spegnimento definitivo e alla conseguente bonifica.