I lavoratori dello studio odontoiatrico: buon primo maggio a tutti voi

Cari Lettori, in occasione del Primo Maggio, vorrei rivolgere un pensiero ed un ringraziamento a tutti coloro che lavorano all’interno dello studio odontoiatrico (o, comunque, vi ruotano intorno): senza di loro il nostro lavoro non sarebbe possibile.

Eh si, cari amici, l’odontoiatria è una disciplina complessa e tecnologica, il dentista da solo potrebbe fare ben poco, per bravo che sia. Vediamo quindi quali sono le figure che completano il quadro, per potervi offrire delle terapie adeguate:

all’interno dello studio abbiamo personale operativo che lavora direttamente sul paziente, costituito da:

· Odontoiatri, i quali si occupano delle varie “superspecialità” (ad esempio l’ortodontista, il chirurgo, lo gnatologo ecc.). Questo compito può venire svolto dal titolare dello studio o da altri dentisti che operano come consulenti.

· Igienisti dentali (la figura che ha seguito uno specifico percorso universitario per potervi aiutare a prevenire le malattie di denti e gengive). Sono questi ultimi che, oltre a “pulirvi” i denti, applicare lacche protettive, misurare gli eventuali difetti delle vostre gengive, vi insegnano come usare correttamente a casa il filo interdentale e lo spazzolino.

Vi è poi il personale ausiliario, quello cioè che non può operare direttamente sul paziente ma che aiuta il dentista a farlo al meglio; si tratta di:

· assistenti alla poltrona che, oltre ad aiutare durante il lavoro sul paziente, si occupano della gestione dei materiali e dello strumentario: sterilizzazione dei ferri, manutenzione dei trapani, approvvigionamento dei materiali di consumo, verifica delle scadenze di farmaci e materiale di consumo…

· personale di segreteria: oltre a rispondere al telefono si occupa della gestione dell’agenda degli appuntamenti, segue la contabilità, gestisce l’approvvigionamento dei materiali, i pagamenti dei fornitori e dei laboratori odontotecnici, gli adempimenti burocratici, le cartelle dei pazienti, i rapporti col commercialista, l’aggiornamento delle pagine social…

· odontotecnici: sono coloro che, in laboratorio (sito all’interno dello studio o, più sovente, in altra sede) si occupano, su prescrizione del dentista, di costruire le protesi con cui verranno rimpiazzati i denti eventualmente perduti dal paziente.

· I rappresentanti dei depositi dentali: sono coloro che informano il dentista sulle novità a proposito di materiali ed attrezzature e forniscono con la massima tempestività tutto ciò di cui lo studio abbia necessità.

Come vedete coloro che interagiscono per far funzionare uno studio dentistico non sono pochi e ciascuno è fondamentale per poter offrire terapie adeguate ai nostri pazienti, per cui, in qualità di titolare di studio, desidero rivolgere il mio augurio di BUONA FESTA DEI LAVORATORI a tutti loro!

Vi ricordo che, se avete dubbi o domande sugli argomenti che tratto per voi, potete visitare il sito www.ildentistadeibambini.it o scrivermi a dottore@attiliovenerucci.it : risponderò privatamente e, se la domanda sarà di interesse generale, potrà essere il tema di un prossimo Salvadente

Dr. Attilio Venerucci

Prof. A contratto c/o

Master in Laser Dentistry

Università degli Studi di Genova