"(im)Possibile": un convegno sullo sport paralimpico a Cengio

Tutto pronto per il convegno "(im)Possibile". L'appuntamento è fissato per venerdì 6 maggio alle ore 20.15 presso i locali della pro loco in località Isole a Cengio.

L'evento tratterà argomenti come lo sport in ambito paralimpico e non solo. L'obiettivo è quello di far conoscere quelle società ed enti che offrono servizi dedicati.

Durante il convegno presenzieranno figure professionali e istituzionali per promuovere uno stile di vita quotidiano che sia sano e sostenibile nel tempo, per affrontare con più motivazione gli ostacoli all’inclusione. Il fine è quello di focalizzare i vari punti nel contesto delle varie disabilità, consentendo un'apertura socializzante e motivante anche attraverso lo sport.

Al convegno saranno presenti: il sindaco di Cengio Francesco Dotta; Danilo Piana, presidente Un Sorriso per Tutti ODV; Elena Ramondetti, Banco Azzoaglio - Nucleo Comunicazione e sostenibilità; Sandro Boraschi, D.T. Nazionale Paralimpica di Pesistica; la dottoressa Daniela Boffa, pedagogista clinica; Nadia Mussina, ASD Pippo Vagabondo; la dottoressa Eugenia Sossella, psicologa Psicoterapeuta; Luisella Frumento e Francesca Auxilia, ASD Semplicemente Danza; la dottoressa Marina Olivero, Neuro Psicomotricista; l'istruttore Fabio Moreo, HSA Italia; il cavaliere Roberto Pizzorno, CONI Comitato Regionale Liguria Savona.

Interverranno via video: Francesco Bocciardo, Nuoto Paralimpico; ASD Eunike (affiliata Special Olympics Italia), Eleonora Ferrari; Serena Taccetti; Silvia Bottero OSD Liguria; Davide Sciuva - Hockey in carrozzina Paralimpico; Giuseppe Corso, FISPES (affiliata CIP); il dottore Stefano Fazzalari, Insuperabili Onlus; Luigi Cucco, Mountain Bike; AccessiWay; WeGlad.