Scandalo Università, la prorettrice agli Affari Generali e Legali Lara Trucco si è dimessa

In seguito all’inchiesta della procura sui concorsi pilotati alla facoltà di giurisprudenza dell’università, la prorettrice agli Affari Generali e Legali Lara Trucco ha rassegnato le sue dimissioni dall’incarico in rettorato. La comunicazione è avvenuta il 30 aprile, due giorni dopo l’inizio delle indagini che hanno coinvolto 12 docenti 5 membri del personale amministrativo.

Nel mirino degli inquirenti alcuni bandi che sarebbero stati disegnati su misura del candidato predestinato a vincere l'assegno di ricerca o la cattedra, modulando i requisiti sul curriculum di colui che sarebbe poi risultato il vincitore e definendo il progetto di ricerca a partire dagli studi del prescelto. Non solo, in alcuni casi gli investigatori della Guardia di finanza hanno scoperto che nella commissione per giudicare il concorso era stato inserito il tutor del candidato, in altri casi colleghi sui quali poter contare per avere giudizi senza sorprese.

I reati contestati sono turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.), turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) e rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.), in relazione allo svolgimento di selezioni pubbliche per l'assegnazione di docenze e di assegni di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Ateneo genovese.