Si chiamava Alice Scagni la giovane donna uccisa dal fratello a Quinto

Si chiamava Alice Scagni la giovane uccisa questa sera in via Fabrizi a Quinto. Secondo una prima ricostruzione a colpirla a morte sarebbe stato il fratello, Alberto Scagni.







La vittima, 34 anni, sarebbe stata colpita con un coccio di bottiglia o con un coltello e la dinamica è ancora al vaglio degli investigatori, dopo essere scesa in strada a parlare con il fratello di 41 anni.







Ad assistere alla scena il marito della donna, che avrebbe fornito agli agenti le informazioni necessarie per catturare Alberto Scagni, che si trova attualmente in questura.





Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e un'ambulanza di Genova Soccorso, ma purtroppo non c'è stato niente da fare.