Noli, spettacolare sciame di api si posa sulla facciata della chiesa di Sant'Anna

Periodo particolarmente intenso quello della piena primavera per l'universo delle api. Con l'arrivo delle prime giornate calde i piccoli e preziosi insetti danno vita al fenomeno naturale della sciamatura.

Questo evento stagionale, dettato completamente dalla natura delle bestiole, quando avviene passa tutt'altro che inosservato: un'intera colonia composta da giovani api operaie e qualche fuco si muove infatti, per cause ereditarie o anche per l'influenza di fattori esterni, seguendo una regina e staccandosi da un alveare "madre" andando a costruire una nuova comunità compiendo così il suo ciclo vitale.

Uno di questi gruppi, nel suo peregrinare per trovare un proprio posto nel mondo si è stamani posato sulla facciata laterale della chiesa di Sant'Anna nel pieno centro di Noli, attirando l'attenzione di chi si trovava nel centro storico del borgo marinaro.

Ben consci dell'importanza che questo insetto riveste nelle sorti dei cicli biologici del pianeta, alcuni cittadini hanno avvertito un apicoltore del posto che, con un'adeguata attrezzatura e la giusta maestria, ha "raccolto" le api in un'arnia portandole in salvo da una sorte infausta non certa ma probabile.

In questi casi si pensa spesso sia corretto cercare di liberarsi della loro presenza anche uccidendone alcune. Senza disturbarle, le api volano poi infatti lontano dall'essere umano, dove possono trovare la propria nuova casa in serenità.