"Il Maggio dei Libri 2022", una serie di iniziative in biblioteca a Quiliano

La biblioteca civica “A. Aonzo” di Quiliano propone, per “Il Maggio dei Libri 2022”, una serie di iniziative per promuovere il libro e la lettura. Verranno create delle postazioni in cui sarà possibile sfogliare tanti libri che rientrano nelle tematiche de “Il Maggio dei Libri”, ContemporaneaMENTE, che comprende tre filoni: Leggere per comprendere… il passato - Leggere per comprendere… il presente - Leggere per comprendere… il futuro Per i ragazzi saranno disponibili delle liste dei titoli (suddivisi per età) che potranno essere sfruttate per le letture estive.

Nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile, “Il Maggio dei Libri” è una campagna nazionale che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto.

Un libro come chiave per conoscere il mondo che ci circonda, contemplarne le origini e immaginarne il futuro: “Il Maggio dei Libri” celebra anche quest’anno l’importanza della lettura come strumento della crescita sociale e personale di ciascuno di noi. “Leggere per comprendere il passato”, “leggere per comprendere il presente” e “leggere per comprendere il futuro” sono i tre filoni, ciascuno pensato per ospitare molteplici generi letterari e offrire diversi punti di vista sul valore dei libri, che declinano e accompagnano il tema che dà il titolo all’edizione: ContemporaneaMente, un gioco di parole che ben rappresenta sia lo spirito della campagna, sia il potere della lettura di stimolare riflessione e dialogo.

Queste le principali iniziative inserite nel calendario: - Appuntamenti Farmacia letteraria Lo scaffale dei libri che curano. A cura del Presidio del Libro di Savona. - Letture ad alta voce di maggio. Le letture sono rivolte alle scuole per l’infanzia e alle scuole primarie. Si svolgeranno il mercoledì e il venerdì mattina nei mesi di maggio e giugno. Le letture si svolgeranno sia nel prato adiacente alla Biblioteca, con la bibliotecaria che leggerà alla finestra, sia all’interno della Biblioteca - Incontro con l’autore: Roberto Centazzo presenta il libro “Il rappresentante di cartoline”della serie le storie di Cala Marina. Introduce Felice Rossello. - L’Ulisse di Dante, l’avventura della conoscenza. Conversazione di Anna Balestri. A cura dell’Associazione Culturale Aemilia Scauri - Letture animate di Angela Cascio “Carletto l’inventore. Lo Spala-cacche Automatico” di Angela Cascio e Marcello Figoni. Illustrazioni di Chiara Tassinari - Incontro con l’autore: Simonetta Bottinelli presenta il libro “Sann-a: briciole di storia e pizzichi di etimologia”. Presentazione a cura di Marcello Figoni. Illustrazioni di Cristina Sosio. - Il Gruppo Escursionistico La Rocca presenta il libro “Golfo Paradiso, Portofino, Tigullio” di Andrea Parodi e Andrea Ferrando.

Info e locandina: https://bibliotecaquiliano.blogspot.com/2022/04/il-maggio-dei-libri2022.html.