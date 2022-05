"Il sogno del lupo", inaugurata la mostra dell'artista valbormidese Monica Porro (FOTO)

"Ringrazio di cuore tutti coloro che mi hanno aiutata a comporre questa esposizione, l'amministrazione comunale per gli spazi e la fiducia, i Cavalieri dei Ricordi per il magnifico allestimento e tutti gli amici vicini e lontani per l'aiuto e il sostegno. Per l'esposizione ho creato un piccolo catalogo che contiene sia i quadri che il testo della favola, in modo da poter portare con se un pezzettino di sogno".

Con queste parole l'artista valbormidese Monica Porro ha inaugurato sabato 30 aprile, nel foyer del teatro "Osvaldo Chebello" a Cairo Montenotte, la personale "Il sogno del lupo".

Al taglio del nastro hanno partecipato l'amministrazione comunale, i Cavalieri dei Ricordi e in particolare Antonella Ottonelli e Giorgio Viano, nonché la scrittrice Giuliana Balzano. L'inaugurazione si è svolta davanti ad un folto pubblico, molto affezionato e partecipe che ha visitato le sale allestite con grande interesse.

La mostra "Il sogno del lupo" è basata su una favola scritta dall'artista durante il lockdown, prima classificata nella categoria adulti al concorso 'Letterario Città di Cairo Montenotte', la rassegna dedicata al dottor Giorgio Gaiero.

"La favola e la mostra ci vogliono trasportare in un mondo a parte, un mondo di sogno che ci possa far intraprendere un viaggio dentro e fuori di noi, che ci possa in qualche modo condurre alla ricerca della nostra felicità. La mostra parla di natura e amicizia. Il tutto condito da una leggerezza buona" aggiunge l'artista.

L'esposizione sarà aperta fino al 14 maggio con i seguenti orari: giovedì 10-12, venerdì e sabato 17-19, domenica 10-12 con apertura straordinaria nel pomeriggio in occasione di "Api in piazza"

"Prendo a prestito una frase di Bruce Barton che dice così 'Mai nulla di splendido è stato realizzato se non da chi ha osato credere che dentro di sé ci fosse qualcosa di più grande delle circostanze'. Credo che calzi a pennello per descrivere Monica Porro. Monica è un’artista che crede in se stessa, che non si risparmia - ha commentato la scrittrice Giuliana Balzano - Crede nella forza dei colori, delle parole e con l’uso di entrambi dipinge emozioni. Crede nell’arte, nella bellezza. Crede nella cultura. Monica è la sua arte. È quello che disegna, dipinge, impasta e crea. È talento, è espressione, è passione. È un artista ormai matura, impegnata a rappresentare la realtà attraverso le lenti della sua sensibilità elegante e straordinaria".

"Ciò che, però, rende speciale Monica, è la sua tenacia a non mollare, a resistere, manifestando il desiderio di conoscere e di capire, contemplando la bellezza per poi trasformarla in forza espressiva. Per concludere ci terrei a dire che, se l’amicizia è una relazione tra due persone basata sul rispetto, la sincerità, la fiducia e la disponibilità reciproca, posso allora ancora affermare che Monica Porro è un’amica. E l’amicizia non è una cosa scontata, non è cosa da tutti. L’amicizia è un’arte. Artista è colei che la sa disegnare, dipingere, esprimere. Così è Monica" conclude la scrittrice.