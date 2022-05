Le eccellenze della filiera alimentare del varesotto riunite a Daverio il 7 maggio, in occasione dell'evento-convegno 'Alpi Food'

Sabato 7 maggio nella palestra comunale adiacente alla Palazzina della Cultura a Daverio, in provincia di Varese, si terrà l'evento-convegno “Alpi Food” dedicato al Made in Italy e al rilancio dei territori. Made in Italy, internazionalizzazione, export, PNRR, Denominazioni d’Origine Protette e fondi europei saranno appunto i temi al centro del dibattito. All'evento parteciperanno alcune delle aziende che rappresentano le eccellenze della filiera alimentare della zona delle Prealpi ed i Governatori delle Regioni Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Piemonte, Liguria e il presidente della Provincia autonoma di Trento.

“Innanzitutto dal rapporto personale con il Sindaco di Daverio Marco Colombo, in quanto essendo io di Varese, conoscevo già da tempo. Secondariamente gli ho fatto i complimenti nell'essere riuscito a unire un interesse del territorio nel concetto di Alpi Food, ma soprattutto per avere avuto l'intuizione dell'importanza dell'evento olimpico Milano- Cortina 2026 per tutto il territorio. Evento che chiaramente non riguarda soltanto la Lombardia, il Veneto e le due province autonome di Trento e di Bolzano, ma si tratta di un evento di portata nazionale in grado di valorizzare e promuovere tutti quelli che sono gli aspetti sociali e culturali, ma soprattutto la rappresentatività in qualità di prodotti agroalimentari di un territorio unico come questo. Questa è una manifestazione che perfettamente si integra per tutto quello che noi andremo a presentare nei prossimi mesi e anni su tutto il territorio. Auspico che tutti gli imprenditori di zona comprendano perché questo appuntamento sia così importante e fondamentale per le diversità dell'economia agroalimentare sul territorio unico”.