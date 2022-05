Savona, Ubik presenta gli eventi del mese di maggio

Ultimi incontri primaverili della Libreria Ubik, in attesa dell'inizio del Festival Parole ubikate in mare, rassegna che, dopo un anno di stop a causa del Covid, riprende a fine giugno ad Albissola Marina e a Savona.

Presso la Ubik, nel corso del mese di maggio si parlerà di guerra, storia, musica, arte, ambiente, violenza sessuale e di genere, alimentazione e salute, permacultura, viabilità e di tanti romanzi.

Grandi autori negli eventi. Il giornalista e direttore de L'Espresso Lirio Abbate (attualmente sotto scorta per le sue inchieste) presenterà il suo libro sulle stragi di mafia. Lo storico Marcello Flores parlerà della guerra in Ucraina e degli stupri di guerra commessi verso le donne. SI terranno due prestigiosi incontri musicali, con il chitarrista italo americano Beppe Gambetta e con il grande batterista Roberto Gualdi, che presenteranno il loro nuovi libri. Verranno presentati dei nuovi romanzi della scrittrice e giornalista Sandra Bonzi e dello scrittore ed ex giudice Roberto Settembre. Si terranno due incontri su inquinamento dei mari e cementificazione delle coste con il responsabile nazionale della campagna inquinamento di Greenpeace Giuseppe Ungherese e con il giornalista Marco Preve. Incontri sui temi di un diverso sviluppo sostenibile con il medico e docente dell'Università di Roma Francesca Andreazzoli e con il membro dell'Accademia Italiana di Permacultura Massimo Candela, oltre a molti altri autori.