Comunali Noli 2022, Niccoli chiama i suoi al contrordine: "Non getto la spugna, squadra pronta per nove decimi"

"Scusate, sono stato redarguito pesantemente dai nostri elettori. Bene, riprendiamo in mano la situazione e andiamo avanti con Rinascimento Nolese, visto che per nove decimi la lista era pronta. Non avevamo buttato la spugna".

Un altro fulmine squarcia il cielo tempestoso della politica a Noli. Quasi nemmeno il tempo di capire come si sarebbero potute riassestare le carte in tavola che Giuseppe Niccoli, che non meno di tre giorni or sono aveva annunciato un passo indietro, torna in corsa.

Un "contrordine, compagni", seppur in chiave di schieramento politico diametralmente opposta ma che ben raffigura il concetto di "guareschiana" memoria, comunicato agli elettori ancora una volta via social, là dove era arrivato un passo indietro venerdì scorso, la ridiscesa in campo.