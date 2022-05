Tennis, Serie C: primi verdetti per gli ottavi di finale Il derby genovese fra Albaro e Cus va agli ospiti

Volata finale per un posto agli ottavi del tabellone in serie C a squadre. La pioggia ci ha messo lo zampino anche questa volta seppure in maniera lieve rispetto alla settimana scorsa. C'è chi si è salvato giocando al coperto ed invece chi, come il PIeve Ligure (1-1 contro lo Sporting Club ) ha dovuto spostare a questa sera la seconda trance dei singolari. I primi due match sono stati vinti rispettivamente da Lorenzo Carena per il Pieve e Filippo Rava per lo Sporting. E sempre riguardo ai recuperi, avvenuti per la pioggia della settimana scorsa, il Pinamare ha perso con il Break Point Savona (foto in alto delle due formazioni) per 4 a 2 e ieri con il Park Genova. Punteggio rotondo anche per il Tennis Club Genova che ha steso l'Alassio.

A non mostrare alcun momento di difficoltà è comunque sempre la squadra "A" del Park - data da molti come più accreditata per salire in B - e il Cus Genova che regolando rispettivamente il Pinamare e la formazione dell' Albaro proseguono senza sorprese.



Il confronto più incerto ed intenso è stato quello tra Albaro e Cus entrambi con ambizioni di prime del girone 1. "La nostra squadra - spiega Francesco Damiani per gli Universitari - giocando come il Pieve Ligure su un terrone veloce ha difficoltà sul rosso ma questa volta abbiamo vinto mettendo una pezza al disastro che avevamo fatto nella prima gara del girone pareggiando contro il Chiavari. L'inserimento di Tommaso Metti in squadra ci ha dato maggiore solidità. La vittoria è maturata grazie ai doppi. Ora attendiamo mercoledi gli abbinamenti per gli ottavi di finale".

Il Pareggio del Vado Ligure contro il Toirano (girone 2) è un giusto compromesso che non mina l'equilibrio psicologico delle due formazioni fra il novero delle migliori per proseguire la marcia. Il Sanremo di Massimiliano Conti domina sul Tc Finale con una vittoria netta ed anche questa squadra è fra le meglio attrezzate per giocarsi una chance in chiave promozione. Vince ma, a quanto sembra, non basta per dirsi salva senza passare per i playout di Valletta Cambiaso di Kevin Albonetti il quale in questa trasferta ha tenuto ad elogiare i suoi giovani singolaristi (Andrea Gasparino, Pietro Peretti, Edoardo Podestà) per l'intensità di gioco mostrata in campo ed il reciproco sostegno anche durante i doppi. E il tifo è arrivato anche dagli appassionati di tennis di Valletta Cambiaso che hanno seguito la squadra nel Tigullio sui rossi di Chiavari non facendo mai mancare il loro supporto.



Risultati:



Girone 1

Tc Chiavari - Valletta Cambiaso 2-4. Albaro - Cus Genova 2-4. Tc Pietra Ligure - Tc Bogliasco 5-1.



Girone 2

Vado Ligure -Toirano 3-3. Play Tennis Pieve Ligure - Sporting Club Genova 1-1 (rinviata)



Girone 3

Pinamare Andora - Park "A" Genova 0-6. Hanbury Alassio - Tc Genova 0-6



Girone 4

Tc Sanremo - Tc Finale Ligure 6-0 Tc Castelletto - Tc Ambrosiano 6-0



Girone 5

Ct La Fattoria Sestri Levante - Tc Pegli 3-3. Golf e Tennis Rapallo - Park Genova "B" 2-4