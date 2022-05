"Incontri-Amo" la biblioteca di Albissola Marina: il programma

"Incontri-Amo" la biblioteca di Albissola Marina, tante storie per giocare. Nei giorni 3 e 5 maggio in occasione del "Maggio dei libri 2022" la biblioteca comunale per ragazzi “tante storie per giocare”, gestita in affidamento dalla cooperativa Start, si sposterà nelle piazze del borgo. Sono previste attività di lettura, gioco in movimento e laboratori.

“Sono lieta – dice l’Assessore ai servizi sociali e alla pubblica istruzione Elisa Tomaghelli – di proporre queste attività per promuovere il piacere di leggere e stimolare la curiosità dei più piccoli. La biblioteca si sposta in centro paese per dare un’opportunità alle famiglie residenti (e non) e per fare conoscere l’ottimo servizio presente sul nostro territorio. Ringrazio la cooperativa Start per la preziosa collaborazione”.

Questo il programma: il 3 maggio in piazza Leuti e piazza del Popolo, dalle ore 16 alle 18, per i bambini della scuola primaria. Il 5 maggio invece, in piazza Leuti, dalle ore 9.30 alle ore 11.15 per i bambini della scuola infanzia.

La biblioteca invita i bambini a partecipare ad attività di lettura, gioco in movimento e laboratori nelle piazze della città. Il progetto mira a promuove il piacere di leggere e stimolare la curiosità dei più piccoli.