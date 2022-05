Nuovo Ddl sanità ligure, Brunetto (Lega): "Accelerazione sullo smaltimento delle pratiche per accertamento invalidità"

"Il nuovo Ddl 117 ‘disposizioni in merito alle Commissioni di accertamento sanitario’, volto a sopperire alla grave carenza di personale medico specialistico (Medicina legale) in Liguria e che ha la finalità di superare l’accumulo di arretrato causato dall’emergenza Coronavirus, è stato approvato in consiglio regionale dopo che ha ricevuto il via libera dalla II commissione Salute e Sicurezza sociale".

Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto (Lega).

"Ricordo che a marzo 2020 è stata disposta la sospensione degli accertamenti relativi ai riconoscimenti di invalidità civile, disabilità e handicap. I contenuti e i numeri del Ddl sono stati approvati in commissione regionale d’intesa con tutte le parti coinvolte".

"Inoltre, la commissione regionale attuerà un continuo monitoraggio della situazione valutando periodicamente l’efficacia del provvedimento che entrerà in vigore domani. Incomprensibili, quindi, le rimostranze avanzate dal Pd su una legge approvata nell’interesse dei liguri più fragili e delle loro famiglie" conclude Brunetto.