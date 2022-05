Sanità, recupero liste d'attesa per l'invalidità. Pd: "La legge regionale non è risolutiva ma serve andare incontro ai cittadini"

"Abbiamo deciso di approvare questa legge per lo smaltimento delle liste d’attesa di richiesta d’invalidità, perché siamo in emergenza, e tutte le misure che provano a recuperare ritardi che si sono accumulati in questi anni e andare incontro ai bisogni dei cittadini, vanno portate avanti, anche se non risolutive, come in questo caso".

Lo dichiara il capogruppo del Partito Democratico Luca Garibaldi, commentando l’approvazione in aula della legge regionale per il recupero delle liste d’attesa per il riconoscimento dell’invalidità, discussa ieri in commissione.