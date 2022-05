Capitan Fracassa e la Principessa Zenobia Del Carretto Doria al Carnevale di Acireale con la “Vecchia Loano”

È con grande orgoglio che l'Associazione “Vecchia Loano” ha partecipato al Carnevale di Acireale dal 21 al 25 Aprile 2022, manifestazione le cui origini risalgono al 1594.

Il Carnevale più grande della Sicilia ha ospitato con squisita amicizia la maschera della commedia dell’Arte che rappresenta il Carnevale di Loano, Capitan Fracassa, che era accompagnato da un'altra figura rappresentativa di Loano, la Principessa Zenobia Del Carretto Doria.

La manifestazione è stata ricca di incontri, sfilate, scambi culturali ed enogastronomici, cerimonie ufficiali, visite museali e di rappresentanza.

Una delegazione di Maschere è stata anche in visita ai bambini ed ai ragazzi dell’Ospedale Santa Marta e Santa Venera.

Le “Maschere Italiane” sono state rappresentate anche da un gruppo del Carnevale di Verona (Presidente Valerio Corradi), di Parma (Presidente del Centro Nazionale di Coordinamento delle Maschere Italiane Maurizio Trapelli), di Novara e di Vercelli.

Le suddette sono state ospitate inoltre ad una sfilata in anteprima nel centro cittadino di Misterbianco, altro comune in provincia di Catania, che da quarant'anni organizza il “Carnevale dei costumi più belli di Sicilia”, capolavori realizzati artigianalmente dagli abitanti del luogo ed esposti in un museo apposito, unico nel suo genere. Quest'anno la manifestazione si svolgerà dal 20 al 29 Maggio.