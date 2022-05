Andora, Davide Besana presenta a Tagliaferro "Cento giorni nei mari Italiani"

Un racconto per parole e disegni, sabato 7 maggio, alle ore 17.30, a Palazzo Tagliaferro dove Davide Besana presenterà in anteprima il suo progetto "Cento giorni nei mari Italiani", un tour che lo vedrà toccare numerosi approdi e località italiane di cui racconterà nel suo Diario di bordo on line seguito da migliaia di followers ed appassionati di nautica.

“Oltre al piacere di ospitare lo scrittore, skipper, fumettista che dedicata il suo tratto da sempre al mondo della vela e al mare, per Andora è anche una occasione di promozione delle sue eccellenze e dei temi ambientali che caratterizzano da sempre la gestione dell’approdo turistico – spiega il sindaco Mauro Demichelis - Una pagina del Diario sarà dedicata ad Andora, dove Besana tornerà a agosto, attraccando in porto, per una serata in cui racconterà di tutte le tappe del viaggio. In cambusa non potrà mancare un po’ del pesto di Andora realizzato con il famoso Basilico Genovese D.O.P. che si coltiva nella piana”.

L’A.M.A., Azienda Multiservizi che gestisce l’approdo turistico di Andora, parteciperà al progetto anche con una iniziativa di promozione della tutela ambientale che evidenzierà l’impegno della Marina Resort Ligure nella tutele del mare.

Sabato, ad Andora, Besana presenterà tutti i dettagli del progetto nei dettagli. ll Diario di Bordo, nelle intenzioni dell’autore, raccoglierà anche ricette e potrebbe diventare un libro alla fine dell’avventura, magari bissando lo straordinario successo di “Prezzemolo e vecchi nervetti” uscito nel 2021.

“Il progetto nasce da un invito ad allestire due mostre: La prima a maggio a Sorrento, l'altra a settembre a Genova – anticipa Besana – Ho così deciso, in occasione dei 40 anni della mia barca storica in legno, Midva, di navigare unendo i due punti dell'Italia: dopo la tappa di presentazione ad Andora navigherò nel Golfo di Napoli, alle Pontine, in Calabria, alle Eolie, in Sicilia, alle Egadi, a Ustica, in Sardegna, nelle acque della Corsica, dell’Elb, nell’arcipelago Toscano e naturalmente in Liguria. Parteciperò alle regate dei Tre Golfi, alle Vele d'epoca di Napoli, Gaeta, di Imperia, La Spezia e Viareggio”.

Il “Diario di bordo” sarà pubblicato on-line e certamente seguito con curiosità dalle migliaia di followers e appassionati di vela che lo apprezzano da sempre. A bordo con il Midva ci saranno Lega Navale Italiana, Guardia Costiera – Capitanerie di porto, varie Marine, il comune di Andora, Osculati, Banks Sails. Lungo la rotta Besana sosterà in diverse sedi di Save the children, primo fra tutti il "punto di luce" di Ostia, per tenere lezioni di vela e di disegno ai ragazzi che frequentano la associazione.

Davide Besana è uno degli autori più conosciuti fra quanti raccontano il mare, le barche e i marinai con testi disegni e fumetti. E’ diventato skipper ancor prima di avere la patente ed è stato il primo a proporre il fumetto alle testate di vela per raccontare il mondo della nautica. Numerosi e famosi i suoi best seller di vela.