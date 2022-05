Finale ricorda il suo Maresciallo d'Italia: festa grande per il 160esimo dalla nascita del generale Caviglia (FOTO)

Il comune non si chiamava ancora Finale Ligure ma Finalmarina, l'Italia non era ancora una repubblica ma un monarchia costituzionale la cui prima seduta del Parlamento era stata convocata poco più di un anno prima.

In questo contesto storico, mutato anche col suo contributo, nasceva il 4 maggio 1862 il Maresciallo d'Italia Enrico Caviglia di cui stamani si è celebrato il 160esimo anniversario.

Amministrazione comunale, Conferenza permanente delle Associazioni d'Arma combattentistiche e patriottiche, Associazione Nazionale Artiglieri e Forze dell'Ordine hanno ricordato in alcuni luoghi simbolo della cittadina rivierasca, fino alla posa della corona di alloro al busto posto in Piazza Vittorio Emanuele, la figura del generale nominato nel 1926, per le imprese guidate durante la Prima Guerra Mondiale, Maresciallo d'Italia.

Il suo nome si lega infatti a numerose battaglie ed eventi bellici combattendo l'esercito austro-ungarico sul Carso, dove si ricorda la vittoria a Bainsizza, e il Piave, dove il suo contributo strategico fu determinante nel vittorioso scontro di Vittorio Veneto e nel contenere i danneggiamenti al proprio reparto nella sconfitta di Caporetto.

Della sua figura ha poi parlato agli studenti delle scuole medie finalesi il giornalista, scrittore ed ex sindaco finalese Pier Paolo Cervone, fedele biografo del generale mancato nel 1944 mentre era uno dei nomi tenuto in considerazione dal re Vittorio Emanuele III per assumere la guida del governo italiano nello stesso anno, in un appuntamento all'Auditorium dei Chiostri di Santa Caterina.