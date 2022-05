Savona, domenica 8 maggio 45° Raduno Diocesano delle Confraternite

Domenica 8 maggio al Santuario di N.S. della Misericordia di Savona, si svolgerà il 45° Raduno Diocesano delle Confraternite della Diocesi di Savona-Noli alla presenza del Vescovo Mons. Calogero Marino.

L’incontro prevede, dopo il ricevimento delle rappresentanze, alle ore 15.00 l’incontro dei Confratelli e delle Consorelle con Mons. Vescovo durante il quale si rifletterà su due figure di laici, due persone che in un difficile momento storico, pur in luoghi e realtà molto diverse, hanno saputo testimoniare i valori cristiani: il beato Franz Jagerstatter (1907-1943) e Aldo Gastaldi (1921-1945), del quale è in corso la causa di beatificazione.

Sarà presente anche il dottor Rino Bisignano, da pochi mesi eletto Presidente della Confederazione delle Confraternite d’Italia, che verrà a Savona per conoscere la nostra realtà confraternale ma anche come pellegrino al Santuario che, a livello nazionale, è punto di riferimento per le Confraternite italiane per il particolare legame che esiste con questi sodalizi che vennero espressamente menzionati dalla Vergine Maria nell’apparizione dell’8 aprile 1536 al contadino Antonio Botta, confratello della Confraternita di S.Bernardo in Valle. Il dottor Bisignano inoltre porterà la ceramica che rappresenta le Confraternite della Basilicata, di cui è coordinatore, per la parete apposita che si trova nei pressi della cripta del Santuario.

Seguirà la processione con gli stendardi ed i Crocifissi che, dopo aver percorso le vie della frazione, giungerà in Basilica per la S. Messa celebrata da Mons. Vescovo.